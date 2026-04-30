USS Gerald R. Ford, największy lotniskowiec świata, opuszcza Bliski Wschód po rekordowo długiej misji. Jednostka wymaga pilnych napraw, co - jak podkreślają amerykańskie media - może wpłynąć na układ sił w regionie.

USS. Gerald R. Ford, największy lotniskowiec świata, opuszcza Bliski Wschód po rekordowo długiej misji

Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford wraca z Bliskiego Wschodu do USA z powodu konieczności pilnych napraw po rekordowo długiej misji.

Powrót jednostki oznacza czasowe osłabienie sił militarnych USA w regionie.

Lotniskowiec był wielokrotnie przekierowywany i brał udział w różnych operacjach, m.in. na Morzu Karaibskim i Bliskim Wschodzie.

Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford w najbliższych dniach opuści wody Bliskiego Wschodu i skieruje się do Stanów Zjednoczonych - informuje "Washington Post", powołując się na źródła w amerykańskich władzach.

Decyzja o powrocie jednostki podyktowana jest koniecznością przeprowadzenia pilnych napraw po wyjątkowo długiej, trwającej już dziesięć miesięcy misji.

W tym czasie sprzęt na pokładzie zaczął ulegać awariom, a planowane wcześniej prace konserwacyjne i modernizacyjne były wielokrotnie przekładane. Niedawno na okręcie doszło do pożaru w pralni , który wymusił doraźne naprawy. Załoga zmagała się także z problemami technicznymi, m.in. z toaletami.

Zmiany tras i przedłużane misje

USS Gerald R. Ford był wielokrotnie przekierowywany w trakcie swojej misji. W październiku Pentagon zdecydował o zmianie kursu z Morza Śródziemnego na Morze Karaibskie, by wesprzeć operacje związane z przejmowaniem tankowców oraz amerykańską misję pojmania Nicolasa Maduro, ówczesnego przywódcy Wenezueli.

Na początku bieżącego roku załoga otrzymała informację o kolejnym przedłużeniu misji - tym razem okręt został skierowany na Bliski Wschód, by wesprzeć potencjalne amerykańskie naloty na Iran.

Konsekwencje dla bezpieczeństwa w regionie

USS Gerald R. Ford to jeden z trzech amerykańskich lotniskowców operujących na Bliskim Wschodzie w związku z napięciami wokół Iranu. Obecnie jednostka znajduje się na Morzu Czerwonym, podczas gdy pozostałe dwa lotniskowce prowadzą działania na Morzu Arabskim, uczestnicząc w blokadzie irańskich portów.

Według źródeł cytowanych przez "Washington Post", powrót USS Gerald R. Ford do bazy w Wirginii planowany jest na połowę maja. Oznacza to czasowe osłabienie obecności amerykańskiej marynarki wojennej w regionie - pisze "Washington Post".

USS Gerald R. Ford - duma amerykańskiej marynarki wojennej

USS Gerald R. Ford (CVN-78) to najnowocześniejszy lotniskowiec na świecie, będący dumą amerykańskiej marynarki wojennej. Okręt ten, nazwany na cześć 38. prezydenta Stanów Zjednoczonych, stanowi pierwszy egzemplarz nowej generacji lotniskowców klasy Gerald R. Ford. Został zwodowany w 2013 roku, a do służby wszedł w lipcu 2017 roku, zastępując wysłużone jednostki klasy Nimitz.

Lotniskowiec mierzy 337 metrów długości i waży około 100 tysięcy ton. Na jego pokładzie może służyć ponad 5 tysięcy osób, w tym zarówno załoga okrętu, jak i personel lotniczy. USS Gerald R. Ford jest wyposażony w najnowocześniejsze technologie, które znacząco odróżniają go od poprzedników. Zamiast tradycyjnych katapult parowych zastosowano tu elektromagnetyczny system startu samolotów (EMALS), który pozwala na szybsze i bardziej efektywne operacje lotnicze. Nowoczesny system lądowania (AAG) zwiększa bezpieczeństwo pilotów podczas powrotu na pokład.

Okręt napędzają dwa reaktory jądrowe nowej generacji, zapewniające większą moc i wydajność energetyczną, co umożliwia dłuższe przebywanie na morzu bez konieczności tankowania. Zautomatyzowane systemy obsługi amunicji i zaopatrzenia pozwoliły na zmniejszenie liczby załogi, a jednocześnie zwiększyły efektywność operacyjną.

USS Gerald R. Ford może przenosić ponad 75 samolotów i śmigłowców, w tym myśliwce F/A-18E/F Super Hornet, samoloty wczesnego ostrzegania E-2D Hawkeye oraz śmigłowce MH-60. Dzięki temu okręt jest w stanie prowadzić szeroko zakrojone operacje lotnicze, wspierać działania bojowe oraz realizować misje na całym świecie.

Wprowadzenie USS Gerald R. Ford do służby to ważny krok w modernizacji amerykańskiej floty. Okręt ten jest symbolem potęgi militarnej Stanów Zjednoczonych i kluczowym elementem odstraszania oraz szybkiego reagowania na zagrożenia na morzach i oceanach.