Nowy lotniskowiec dronów dla portugalskiej marynarki wojennej, NRP D. Joao II, został pomyślnie zwodowany w rumuńskiej stoczni w Gałaczu. O udanej operacji poinformowały portugalskie media. To pierwsza taka jednostka w Unii Europejskiej.

Zdjęcie ilustracyjne

Po udanym wodowaniu jednostka trafiła do portu na Dunaju, gdzie rozpoczęły się pierwsze testy.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Według portugalskiej telewizji CMTV rozpoczęto już testy nowej jednostki w porcie na Dunaju.

Jak poinformował Vasco Lobo z kierownictwa portugalskiej spółki EID, wkrótce lotniskowiec dronów zostanie wyposażony w sieć C4I, czyli zintegrowany zaawansowany system teleinformatyczny. Ma on wspierać procesy decyzyjne i wzmacniać skuteczność oraz bezpieczeństwo operacji jednostek morskich.

Według portugalskiej marynarki wojennej NRP D. Joao II, który zasili portugalską flotę wojenną w drugiej połowie 2026 r., będzie pierwszą w UE "wielofunkcyjną platformą morską zdolną do obsługi dronów".