W ostatnich dniach media informowały, że prezydent USA odrzucił izraelski plan zabicia Chameneia w obawie przed możliwością eskalacji konfliktu. To nie eskaluje konfliktu, to zakończy konflikt - powiedział w poniedziałek telewizji ABC News izraelski premier Benjamin Netanjahu.

USA zwiększają potencjał militarny na Bliskim Wschodzie

Jak podała agencja Reutera, powołując się na amerykańskich urzędników, "siły USA przemieszczą więcej myśliwców w region Bliskiego Wschodu i wydłużą służbę obecnych już tam samolotów wojskowych".

Według źródeł, na które powołuje się agencja, mowa o samolotach F-16, F-22 i F-35. Urzędnicy mieli podkreślić "defensywny charakter" użycia samolotów myśliwskich, które były dotąd używane do pomocy Izraelowi w zestrzeliwaniu dronów i pocisków z Iranu. Wśród wymienionych samolotów nie ma za to bombowców B-2, które są zdolne do przenoszenia bomb penetrujących, niezbędnych do zniszczenia podziemnych obiektów atomowych Iranu, takich jak zakład wzbogacenia uranu w Fordo.

B-2 zostały w kwietniu zostały przetransportowane na wyspę Diego Garcia na Oceanie Indyjskim, lecz według ostatnich doniesień już tam nie stacjonują. Jeszcze wcześniej do Europy skierowano blisko 30 powietrznych tankowców zdolnych do wspierania misji myśliwców i bombowców.

Ponadto z Morza Południowochińskiego na Morze Śródziemne skierowano grupę uderzeniową lotniskowca USS Nimitz.

Media: Trump rozważa włączenie się do wojny

Choć szef Pentagonu Pete Hegseth zapewnił, że ruchy mają na celu wzmocnienie defensywnie nastawionych sił USA, to prezydent Donald Trump sugerował, że może włączyć się do izraelskich bombardowań Iranu.

Te informacje potwierdzają doniesienia portalu Axios, który przekazał we wtorek - powołując się na swoje źródła w Białym Domu - że prezydent USA "poważnie rozważa przeprowadzenie amerykańskiego ataku na irańskie obiekty nuklearne, przede wszystkim podziemne zakłady Fordo".

Portal opiera się na słowach trzech amerykańskich urzędników, którzy przekazali serwisowi, że o godz. 19 czasu polskiego Trump miał spotkać się w Situation Room w Białym Domu z członkami Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Celem spotkania jest podjęcie decyzji o amerykańskiej polityce względem wojny między Izraelem i Iranem.

J.D. Vance: Prezydent wykazuje się "niezwykłą powściągliwością"

USA na razie pomagają Izraelowi przechwytywać pociski wystrzeliwane przez Iran.

Z kolei wiceprezydent USA J.D. Vance opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym odrzuca krytykę ze strony niektórych członków ruchu MAGA (Make America Great Again) zaangażowania Trumpa w tę wojnę. Podkreślił, że amerykański przywódca "wykazuje się niezwykłą powściągliwością", jeśli chodzi o utrzymywanie uwagi sił zbrojnych USA na ochronie amerykańskich żołnierzy i obywateli.