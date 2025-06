Należąca do amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa firma Trump Organization ogłosiła wejście na rynek nowej sieci komórkowej Trump Mobile. Podstawowy plan oferowany przez sieć o nazwie "Plan 47", co jest bezpośrednim nawiązaniem do tego, że Donald Trump jest 47. prezydentem USA, ma kosztować 47,45 dolarów miesięcznie i obejmie nielimitowane rozmowy, SMS-y i internet.

Prezydent USA Donald Trump / shutterstock / Shutterstock W planach firma prezydenta Stanów Zjednoczonych ma też wprowadzić do sprzedaży złote smartfony T1 Phone. Te pojawia się na rynku we wrześniu. "Plan 47" Podstawowy plan oferowany przez sieć o nazwie "Plan 47" - co jest nawiązanie do tego, że Donald Trump jest 47. prezydentem USA - ma kosztować 47,45 dolarów miesięcznie i obejmie nielimitowane rozmowy, SMS-y i internet. Trump Mobile ma też oferować usługi pomocy drogowej i telemedycyny. Urządzenia będą koloru złotego i mają być produkowane w USA. Ich cena to 499 dolarów. Jak podał Bloomberg, wniosek o znak towarowy Trump Mobile złożony został w czwartek. Trump poszerza prywatny biznes Cytowany przez agencję prawnik zajmujący się znakami towarowymi Josh Gerben ocenił, że wprowadzenie sieci na rynek "znacząco powiększy prywatny biznes Trumpa, który (dotąd - red.) koncentrował się na nieruchomościach, hotelach i handlem towarami pod marką własną". Trump Organization zarządza setkami podmiotów gospodarczych, w tym hotelami, polami golfowymi, przedsiębiorstwami z branży medialnej, marketingiem i nieruchomościami.