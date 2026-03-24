Już w czwartkowy wieczór w Warszawie Polska zagra z Albanią w półfinałowym barażu o mundial 2026. UEFA zdecydowała, że sędzią spotkania na PGE Narodowym będzie Anglik Anthony Taylor.

Sędzia Anthony Taylor i Wojciech Szczęsny podczas meczu Ligi Mistrzów Club Brugge - FC Barcelona w listopadzie 2025 roku / MARCEL VAN DORST/ NurPhoto / East News

Arbiter ma bogate międzynarodowe doświadczenie. Poniżej więcej szczegółów.

Na liniach Anthony'emu Taylorowi asystować będą mu jego rodacy Gary Beswick i Adam Nunn, za system VAR będą odpowiedzialni inni Anglicy - Jarred Gillett i Michael Salisbury, a funkcję arbitra technicznego będzie pełnić Litwin Donatas Rumsas.

Anthony Taylor zapracowanym sędzią

47-letni Taylor jest w tym sezonie najbardziej zapracowanym sędzią Premier League, gdyż prowadził już 24 spotkania.

Anglik ma bogate doświadczenie międzynarodowe, sędziował m.in. na mundialu w Katarze w 2022 roku oraz podczas mistrzostw Europy w 2021 i 2024 roku. Pięć lat temu prowadził m.in. potyczkę Danii z Finlandią, w trakcie której zawału serca na boisku doznał Christian Eriksen.

Od 2025 roku jest rozjemcą w spotkaniach Champions League, który łącznie prowadził już 42, do tego 11 w kwalifikacjach. W sędziowskim CV ma też m.in. finał Ligi Europy 2023.

Prowadził mecze polskich drużyn

W europejskich pucharach dwukrotnie był arbitrem meczów polskich drużyn i oba zakończyły się ich porażkami - w 2017 Legii z Ajaksem (0:1) w Amsterdamie w 1/16 finału Ligi Europy oraz przed rokiem w ćwierćfinale Ligi Konferencji w Sewilli, gdzie Betis pokonał Jagiellonię Białystok 2:0.

Mecz Polska - Albania rozegrany zostanie w czwartek o godz. 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie.

Zwycięzca pięć dni później powalczy na wyjeździe o udział w mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku z lepszym z pary Ukraina - Szwecja.