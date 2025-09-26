Wiele wskazuje na to, że dawno nie widziany na politycznych salonach były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair może wrócić do światowej polityki. ​Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa popiera plan, zgodnie z którym były brytyjski premier miałby stanąć na czele tymczasowych władz Strefy Gazy, początkowo bez udziału przedstawicieli Autonomii Palestyńskiej - poinformowały brytyjskie media.

Były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair / World Economic Forum / Thibaut Bouvier / Avalon / PAP/AVALON

Zgodnie z planem Blair przewodziłby Międzynarodowemu Przejściowemu Zarządowi nad Gazą (Gaza International Transitional Authority - GITA). Byłby to organ sprawujący mandat nad Strefą Gazy, co najmniej przez pięć lat - podał portal BBC.

Tony Blair wróci do polityki?

Gdyby plan został zatwierdzony, Blair stanąłby na czele sekretariatu liczącego do 25 osób oraz przewodniczyłby siedmioosobowej radzie, która stanowiłaby władzę wykonawczą. W składzie rady miałby znaleźć się co najmniej jeden Palestyńczyk, a także wysokiej rangi urzędnik ONZ.

Proponowane przez Biały Dom rozwiązanie ma bazować na przejściowych rozwiązaniach, które doprowadziły do niepodległości Timoru Wschodniego oraz Kosowa. Początkowo siedzibą tymczasowej władzy byłoby miasto Al-Arisz w Egipcie. Później plan zakłada przeniesienie urzędników GITA do Strefy Gazy przy wsparciu ONZ oraz bliżej niesprecyzowanych sił państw arabskich.

Zgodnie z planem Palestyńczycy nie byliby zmuszani do opuszczenia swojej ziemi. Wcześniejsze pomysły władz USA, roboczo nazywane "Gaza Riwiera", przewidywały przesiedlenia ludności cywilnej. Kraje arabskie dotychczas deklarowały, że są gotowe do udziału w ewentualnej misji ONZ w Strefie Gazy, jeśli uzgodniona zostanie wcześniej ścieżka do utworzenia państwa palestyńskiego. Część z nich zwraca uwagę, że plan przewidujący Blaira jako tymczasowego zarządcę nie wyznacza jednoznacznie nieodwracalnej ścieżki ku państwowości palestyńskiej.

"Blair jest znienawidzony przez Palestyńczyków"

"The Guardian" zauważa, że problemem może być to, iż Blair jest przez wielu Palestyńczyków znienawidzony. Uważają oni, że były premier utrudniał ich niepodległościowe starania. Krytycznie postrzegają także jego udział w inwazji na Irak w 2003 roku. Szczegóły planu zostały przekazane opinii publicznej kilka dni po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ innego planu technicznej administracji w Strefie Gazy. Zgodnie z deklaracją z Nowego Jorku, popartą przez ponad 140 państw, tymczasowe władze działałyby przez rok, a później przekazały rządy zreformowanej Autonomii Palestyńskiej.

Opracowana byłaby nowa konstytucja, zostałyby przeprowadzone także wybory prezydenckie oraz parlamentarne. Plan z Blairem Biały Dom widzi jako rozwiązanie kompromisowe między pierwszymi pomysłami Donalda Trumpa przewidującemu przejęcie kontroli nad Strefą Gazy przez USA i Izrael a deklaracją z Nowego Jorku - twierdzi "Guardian".

Tony Blair a właściwie Sir Anthony Charles Lynton Blair urodził się 6 maja 1953 roku w Edynburgu. W latach 1983-2007 był członkiem Izby Gmin brytyjskiego parlamentu. Od 1994 do 2007 przewodził Partii Pracy. Opinii publicznej na świecie najbardziej jest jednak z pełnienia przez 10 lat funkcji premiera Wielkiej Brytanii, począwszy do 1997 rok.