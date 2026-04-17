Do końca rozejmu przez Ormuz mogą przepływać wszystkie statki handlowe - ogłosił Iran. "Dziękuję" - napisał na Truth Social prezydent USA Donald Trump, po czym dodał, że amerykańska blokada irańskich portów pozostaje w mocy. Ceny ropy spadły o 10 proc.
- Iran ogłosił, że cieśnina Ormuz została otwarta dla wszystkich statków handlowych na czas rozejmu na Bliskim Wschodzie.
- Statki będą przepływać wyznaczoną trasą.
- Prezydent USA Donald Trump potwierdził otwarcie cieśniny, ale podkreślił, że blokada morska wobec Iranu pozostaje.
Informację o otwarciu cieśniny Ormuz dla statków handlowych podał szef irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Abbas Aragczi.
Szef MSZ Iranu przekazał w piątek, że wszystkie statki handlowe mogą swobodnie przepływać przez cieśninę Ormuz w czasie rozejmu na Bliskim Wschodzie.
Transfer statków przez cieśninę będzie odbywał się wyznaczoną trasą, ogłoszoną już przez Organizację Portów i Żeglugi Morskiej Iranu - wyjaśnił Abbas Araqchi we wpisie na X.
Wysoki rangą irański urzędnik przekazał agencji Reutera, że "wszystkie statki handlowe mają prawo przepłynąć przez cieśninę, nawet statki amerykańskie, z wyjątkiem oczywiście okrętów marynarki wojennej.
"Iran właśnie ogłosił, że cieśnina Ormuz została całkowicie otwarta i jest w pełni gotowa do przepływania. Dziękuję" - skomentował na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump.
Po tym ogłoszeniu ceny ropy spadły. W piątek około godz. 16.00 ropa Brent taniała o 10,7 proc. do 89,3 dolarów za baryłkę a ropa WTI o 10,91 proc. do 84,3 dolarów.
Prezydent USA Donald Trump zaznaczył jednak w piątek, że blokada morska Iranu "pozostanie w pełnej mocy" do czasu zawarcia umowy z Teheranem.
"Cieśnina Ormuz jest całkowicie otwarta i gotowa do pełnego przepływu, ale blokada morska pozostanie w pełnej mocy i będzie obowiązywać w odniesieniu do Iranu, tylko do czasu, gdy nasza transakcja z Iranem zostanie w 100 proc. sfinalizowana" - napisał na Truth Social, w swoim stylu, wielkimi literami. Dodał, że "proces ten powinien przebiegać bardzo szybko, ponieważ większość punktów została już wynegocjowana".
Amerykańska blokada statków wpływających do irańskich portów i wypływających z nich trwa od poniedziałku.
Dwutygodniowy rozejm został ogłoszony w nocy z 7 na 8 kwietnia. W czwartek doszło do zawieszenia broni między Izraelem a Libanem. Porozumienie ma obowiązywać do środy.
Rozpoczęta 28 lutego przez USA i Izrael wojna z Iranem, spowodowała znaczny wzrost cen ropy naftowej. Przyczyniło się do tego zwłaszcza zamknięcie przez Iran w ramach działań odwetowych cieśniny Ormuz, przez którą w normalnych warunkach transportowane jest ok. 20 proc. światowej ropy.
