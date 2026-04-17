Do końca rozejmu przez Ormuz mogą przepływać wszystkie statki handlowe - ogłosił Iran. "Dziękuję" - napisał na Truth Social prezydent USA Donald Trump, po czym dodał, że amerykańska blokada irańskich portów pozostaje w mocy. Ceny ropy spadły o 10 proc.

Tankowce czekające przy wejściu do cieśniny Ormuz, od strony Omanu, 12 kwietnia 2026 r. / Balkis Press/ABACA/Abaca/East News / East News

Iran ogłosił, że cieśnina Ormuz została otwarta dla wszystkich statków handlowych na czas rozejmu na Bliskim Wschodzie.

Statki będą przepływać wyznaczoną trasą.

Prezydent USA Donald Trump potwierdził otwarcie cieśniny, ale podkreślił, że blokada morska wobec Iranu pozostaje.

Informację o otwarciu cieśniny Ormuz dla statków handlowych podał szef irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Abbas Aragczi.

Szef MSZ Iranu przekazał w piątek, że wszystkie statki handlowe mogą swobodnie przepływać przez cieśninę Ormuz w czasie rozejmu na Bliskim Wschodzie.

Transfer statków przez cieśninę będzie odbywał się wyznaczoną trasą, ogłoszoną już przez Organizację Portów i Żeglugi Morskiej Iranu - wyjaśnił Abbas Araqchi we wpisie na X.

Wysoki rangą irański urzędnik przekazał agencji Reutera, że "wszystkie statki handlowe mają prawo przepłynąć przez cieśninę, nawet statki amerykańskie, z wyjątkiem oczywiście okrętów marynarki wojennej.

Trump potwierdza

"Iran właśnie ogłosił, że cieśnina Ormuz została całkowicie otwarta i jest w pełni gotowa do przepływania. Dziękuję" - skomentował na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump.

Po tym ogłoszeniu ceny ropy spadły. W piątek około godz. 16.00 ropa Brent taniała o 10,7 proc. do 89,3 dolarów za baryłkę a ropa WTI o 10,91 proc. do 84,3 dolarów.

Trwa blokada irańskich portów

Prezydent USA Donald Trump zaznaczył jednak w piątek, że blokada morska Iranu "pozostanie w pełnej mocy" do czasu zawarcia umowy z Teheranem.

"Cieśnina Ormuz jest całkowicie otwarta i gotowa do pełnego przepływu, ale blokada morska pozostanie w pełnej mocy i będzie obowiązywać w odniesieniu do Iranu, tylko do czasu, gdy nasza transakcja z Iranem zostanie w 100 proc. sfinalizowana" - napisał na Truth Social, w swoim stylu, wielkimi literami. Dodał, że "proces ten powinien przebiegać bardzo szybko, ponieważ większość punktów została już wynegocjowana".

Amerykańska blokada statków wpływających do irańskich portów i wypływających z nich trwa od poniedziałku.

Dwutygodniowy rozejm

Dwutygodniowy rozejm został ogłoszony w nocy z 7 na 8 kwietnia. W czwartek doszło do zawieszenia broni między Izraelem a Libanem. Porozumienie ma obowiązywać do środy.

Rozpoczęta 28 lutego przez USA i Izrael wojna z Iranem, spowodowała znaczny wzrost cen ropy naftowej. Przyczyniło się do tego zwłaszcza zamknięcie przez Iran w ramach działań odwetowych cieśniny Ormuz, przez którą w normalnych warunkach transportowane jest ok. 20 proc. światowej ropy.