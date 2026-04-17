Marcin D. został we wtorek zatrzymany na Pomorzu na polecenie warszawskiej prokuratury. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, Marcinowi D. przedstawiono zarzuty popełnienia czterech przestępstw, m.in. "doprowadzenia w okresie od 21 lutego 2024 r. do 10 maja 2024 r., wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości większej niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, tj. w kwocie 18.200.000 zł".

W związku ze śledztwem Prokuratury Okręgowej w Warszawie w dniu 14 kwietnia dokonano zatrzymania trzech osób: Michała L., Kamila K. oraz Marcina D. 15 kwietnia zatrzymanym ogłoszono postanowienia o przedstawieniu zarzutów i wykonano z ich udziałem czynności procesowe - dowiedział się reporter RMF FM w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

Jakie zarzuty usłyszały trzy osoby zatrzymane na Pomorzu?

Michałowi L. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na doprowadzeniu w okresie od nieustalonego dnia, jednak nie wcześniej niż 10 czerwca 2024 r. i nie później niż 6 grudnia 2024 r. do 2 stycznia 2025 r. (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę 1.387.517,94 zł netto, poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru wywiązania się zawartego porozumienia. Kamilowi K. przedstawiono zarzut popełnienia czterech czynów zabronionych.



Więcej informacji wkrótce.



