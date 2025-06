17:48

W Kanadzie w niedzielę rusza trzydniowy szczyt G7.

Przywódcy państw grupy zapowiedzieli, że jednym z głównych tematów będzie wojna Izraela z Iranem. Rząd Kanady ma nadzieję, że uda się uniknąć konfliktu z prezydentem USA Donaldem Trumpem.Gościem szczytu, który odbywa się w Kananaskis w prowincji Alberta będzie m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przedstawiciel ukraińskich władz, zaangażowany w przygotowanie rozmów na tym forum, powiedział agencji Reutera, że gasną nadzieje Kijowa na silny komunikat przywódców G7, deklarujący pomoc dla Ukrainy w wojnie obronnej z Rosją. Strona ukraińska zakłada teraz, że sukcesem będzie "przyjazne spotkanie" Zełenskiego z Trumpem.

17:45

W mediach społecznościowych Siły Obronne Izraela wezwały Irańczyków do ewakuowania fabryk broni przed nadchodzącymi atakami, co - jak ocenia Associated Press - stanowi zapowiedź rozszerzenia izraelskiej operacji wojskowej.

Z kolei w Iranie oficjalna agencja IRNA ogłosiła, że siły zbrojne przypuściły kolejną falę ataków rakietowych na terytorium państwa żydowskiego.

17:01

Media donoszą o śmierci szefa irańskiej policji stołecznej Ahmadreza Radana."Rzeźnik Teheranu" miał odpowiadać za brutalne tłumienie protestów antyrządowych i brał bezpośredni udział w torturowaniu i zabijaniu przeciwników reżimu ajatollaha.