17:44

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow potępił w sobotę użycie przez Izrael siły wobec Iranu, oferując stronie irańskiej pomoc w deeskalacji na Bliskim Wschodzie. Podczas rozmowy telefonicznej ze swoim irańskim odpowiednikiem Abbasem Aragczim, szef rosyjskiej dyplomacji, oświadczył, że Moskwa może pomóc w deeskalacji sytuacji w regionie po piątkowym ataku Izraela na Iran i irańskiej odpowiedzi.

Według cytowanego przez agencję Reutera komunikatu Rosja jest gotowa kontynuować prace nad rozwiązaniem kwestii związanych z programem jądrowym Iranu. Rosja jest zaniepokojona i potępia ostrą eskalację napięcia na Bliskim Wschodzie - ogłosił w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, komentując atak Izraela na Iran i późniejszą odpowiedź tego kraju.

Ławrow przekazał w sobotę Aragcziemu kondolencje w związku ze śmiercią Irańczyków, którzy zginęli w atakach.

Kondolencje stronie irańskiej złożył również w piątek przywódca Rosji Władimir Putin, który rozmawiał telefonicznie z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem. Putin potępił działania Izraela, wzywając do "rozwiązania wszystkich kwestii dotyczących irańskiego programu jądrowego wyłącznie środkami politycznymi i dyplomatycznymi".

17:28

Minister spraw wewnętrznych Francji Bruno Retailleau nakazał prefektom wzmocnienie środków bezpieczeństwa w kraju w związku eskalacją konfliktu zbrojnego pomiędzy Izraelem a Iranem - podała w sobotę AFP.

Retailleau wezwał w piśmie do prefektów o zwrócenie "szczególnej uwagi" na bezpieczeństwo miejsc kultu, placówek edukacyjnych, instytucji publicznych oraz miejsc o dużym natężeniu ruchu. Wzmocnione środki ochrony mają obejmować m.in. "placówki społeczności żydowskiej" we Francji, konieczna jest także widoczna obecność służb w czasie "zgromadzeń świątecznych, kulturalnych lub religijnych".

Minister położył również nacisk na "monitorowanie osób, szczególnie narodowości irańskiej lub mających powiązania z Iranem".

Prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził w piątek, że Iran "ponosi poważną odpowiedzialność" za destabilizację w regionie. Podkreślił, że Paryż nie brał udziału w atakach izraelskich na Iran oraz "nie podziela tego podejścia i potrzeby operacji wojskowej".

Po ataku Izraela Macron zwołał posiedzenie rady bezpieczeństwa narodowego. Ocenił też, że Izrael ma prawo, aby zapewniać sobie bezpieczeństwo.



17:20

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział w przemówieniu, że "to, co do tej pory odczuł reżim irański, to nic w porównaniu z tym, co zobaczy w nadchodzących dniach".