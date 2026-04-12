Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem o rokowaniach amerykańsko-irańskich, które odbyły się w stolicy Pakistanu, Islamabadzie - poinformowała w niedzielę agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media. Rosyjski przywódca miał zadeklarować gotowość udzielenia pomocy w rozwiązaniu konfliktu.

Spotkanie Putina z Pezeszkianem w Turkmenistarnie w grudniu 2025 r. / IMAGO/Kristina Kormilitsyna/Imago Stock and People/East News / East News

Komunikat w sprawie rozmowy telefonicznej opublikowało biuro prasowe Władimira Putina. Czytamy w nim, że rosyjski przywódca "podkreślił gotowość (...) do mediacji w dążeniu do sprawiedliwego i trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. W tym celu Rosja będzie nadal utrzymywać aktywne kontakty ze wszystkimi partnerami w regionie" - poinformował Kreml.

Dziennik "Washington Post" napisał miesiąc temu, powołując się na wiarygodne źródła, że Rosja dostarcza Iranowi informacje wywiadowcze dotyczące m.in. obecności amerykańskich wojsk na Bliskim Wschodzie.

Fiasko negocjacji Iran - USA

Rozpoczęte w sobotę, a zakończone po 21 godzinach, rozmowy w Islamabadzie nie przyniosły przełomu.

Strona amerykańska podkreśla, że Iran musi zgodzić się na rezygnację z rozwoju polityki jądrowej; Teheran nie godzi się na spełnienie tego żądania. Strony różnią się też, jeśli chodzi o swobodę żeglugi przez cieśninę Ormuz, którą od początku wojny blokuje Iran.

Od środy trwa wprowadzony na dwa tygodnie rozejm w wojnie, którą od 28 lutego Izrael i USA prowadzą przeciwko Iranowi.