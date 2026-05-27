W odpowiedzi na rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie i zagrożenia dla światowej żeglugi, Holandia ogłosiła wysłanie niszczyciela min Zr.Ms. Willemstad na Morze Śródziemne. Jednostka będzie gotowa do natychmiastowego skierowania do cieśniny Ormuz, jeśli sytuacja bezpieczeństwa będzie tego wymagać.
Holenderski rząd poinformował w środę o decyzji dotyczącej wysłania na Morze Śródziemne niszczyciela min Zr.Ms. Willemstad. Okręt, który ma być gotowy do działań już w połowie czerwca, może zostać szybko przerzucony do cieśniny Ormuz - jednego z najważniejszych punktów strategicznych dla światowego handlu ropą naftową.
Jak podkreślają ministrowie obrony i spraw zagranicznych Holandii, decyzja o ewentualnym skierowaniu okrętu do Zatoki Perskiej nie została jeszcze formalnie podjęta, jednak przygotowania trwają.
Po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem, a także serii incydentów z udziałem tankowców, bezpieczeństwo żeglugi regionie cieśniny stało się priorytetem dla wielu państw europejskich. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Dania i Włochy już wcześniej wysłały swoje okręty w rejon Bliskiego Wschodu, by wziąć udział w międzynarodowych patrolach i misjach ochrony transportu morskiego.
Holenderski niszczyciel min to jednostka specjalizująca się w wykrywaniu i neutralizacji min morskich. Dzięki kadłubowi wykonanemu z tworzyw sztucznych, okręt jest mniej podatny na wybuchy min reagujących na pole magnetyczne.
Obecność wojskowa państw europejskich na Bliskim Wschodzie to odpowiedź na zablokowanie cieśniny Ormuz przez Iran po amerykańsko-izraelskich atakach z końca lutego. Choć od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm, rozmowy o trwałym pokoju utknęły w martwym punkcie. Obie strony wzajemnie odrzucają swoje propozycje porozumienia.