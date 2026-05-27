Iran otrzymał projekt wstępnych założeń porozumienia z USA - taką informację przekazała w środę irańska telewizja państwowa. Według tego dokumentu, Iran miałby w ciągu miesiąca przywrócić żeglugę handlową przez cieśninę Ormuz do poziomu sprzed wojny, a USA wycofałyby swoje siły z okolic Iranu i zniosłyby blokadę morską. Biały Dom skomentował kilka godzin później, że porozumienie, które opublikowały irańskie media, nie jest prawdziwe.

Ważnym punktem porozumienie jest odblokowanie ruchu przez cieśninę Ormuz.

Według porozumienia, Iran i Oman mają wspólnie zarządzać przepływem przez cieśninę Ormuz.

Amerykanie zaprzeczają tym doniesieniom.

Iran zamknął cieśninę Ormuz w odpowiedzi na amerykańsko-izraelskie ataki rozpoczęte 28 lutego.

Jak zaznaczyła irańska telewizja, w projekcie porozumienia nie zostały uwzględnione okręty wojenne, a zarządzanie przepływem przez cieśninę Ormuz kierowane byłoby przez Iran w kooperacji z Omanem.

Telewizja dodała, że jeśli ostateczne porozumienie zostanie zawarte w ciągu 60 dni, ma zostać zaaprobowane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w formie wiążącej rezolucji.

Kilka godzin później rewelacje te skomentował Biały Dom.

Porozumienie wstępne z USA, które opublikowały irańskie media, nie jest prawdziwe - czytamy w oświadczeniu władz USA na platformie X.

"Te doniesienia kontrolowanych przez Iran mediów nie są prawdziwe, a opublikowane przez nie MOU (porozumienia wstępnego) jest całkowitą fałszywką. Nikt nie powinien wierzyć w to, co rozpowszechniają irańskie media państwowe. Fakty mają znaczenie" - napisał Biały Dom na profilu Rapid Response 47.

Stacja Fox News zwróciła uwagę, że zaprezentowany projekt jest sprzeczny z kilkoma wyznaczonymi przez Waszyngton czerwonymi liniami.

Jak powiedział prezydent Trump, negocjacje przebiegają pomyślnie, a on jasno określił swoje czerwone linie. Prezydent Trump zawrze tylko dobre dla narodu amerykańskiego porozumienie, które musi zagwarantować, że Iran nigdy nie zdobędzie broni nuklearnej - podkreśliła jedna z rzeczniczek Białego Domu Olivia Wales.

Zamknięta cieśnina Ormuz

Iran zamknął cieśninę Ormuz - będącą jedną z najważniejszych dróg transportu ropy i gazu - w odpowiedzi na rozpoczęte 28 lutego amerykańsko-izraelskie ataki na ten kraj. Kwestia ponownego otwarcia cieśniny jest jednym z głównych punktów spornych w rozmowach, mających na celu trwałe zakończenie wojny.

W konflikcie obowiązuje obecnie zawieszenie broni.