Hiszpańscy naukowcy z Uniwersytetu w Kadyksie dokonali przełomowego odkrycia w Zatoce Gibraltarskiej, znanej również jako Zatoka Algeciras. W ramach projektu "Herakles", prowadzonego od maja 2020 r. do marca 2023 r., zlokalizowano 34 wraki statków, które zatonęły od V wieku p.n.e. do XX wieku.

Pod kierunkiem Felipe Cerezo Andreo oraz Alicii Arevalo Gonzalez, naukowcy zidentyfikowali co najmniej 151 nowych stanowisk archeologicznych, które wcześniej nie były udokumentowane.

Przed 2019 r. znanych było jedynie 125 takich miejsc. Spośród nowo odkrytych stanowisk, jedna czwarta została już zbadana i udokumentowana.

Siedem z odkrytych wraków pochodzi z okresu wojen punickich (serii konfliktów między Kartaginą i Republiką rzymską), a najstarszy datowany jest na V wiek p.n.e.

Zatoka Gibraltarska była świadkiem około 2 tys. przypadków zatonięć statków od XVIII wieku do II wojny światowej, z czego 81 proc. dotyczyło statków handlowych. Wśród nich dominowały jednostki brytyjskie, hiszpańskie i amerykańskie.

Dziedzictwo zagrożone

Naukowcy ostrzegają, że podwodne dziedzictwo Zatoki Gibraltarskiej jest narażone na poważne zagrożenia, takie jak działalność portowa, przemysłowa, turystyczna oraz zabudowa miejska. Dotychczas zbadano jedynie 23 proc. Zatoki, głównie tereny najbliżej wybrzeża. Głębsze obszary są zagrożone przez kotwiczenie dużych frachtowców.

Badania archeologiczne i geofizyczne przeprowadziły zespoły z Uniwersytetu w Kadyksie, Laboratorium Archeologii i Prehistorii, Sekcji Bezzałogowych Pojazdów Morskich Uniwersyteckiego Instytutu Badań Morskich oraz Instytutu Hydrograficznego Marynarki Wojennej.