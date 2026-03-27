Piłkarze reprezentacji Iranu przed towarzyskim meczem z Nigerią stanęli do hymnu, trzymając szkolne tornistry. Jak wyjaśnił przedstawiciel drużyny, był to protest przeciwko zabójstwu uczennic podczas pierwszego dnia amerykańsko-izraelskich ataków. W szkole w mieście Minab zginęło w wyniku ataku powietrznego ponad 150 dziewcząt.

Piłkarze Iranu do hymnu przed meczem stanęli, trzymając szkolne plecaki. / PAP/EPA/CENK OZEL / PAP/EPA

Podczas towarzyskiego meczu z Nigerią piłkarze Iranu założyli czarne opaski i trzymali szkolne plecaki, upamiętniając 165 dziewcząt zabitych w ataku na szkołę w Minabie.

Atak na szkołę prawdopodobnie przeprowadziły siły amerykańskie.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl

Iran jest uczestnikiem piłkarskich mistrzostw świata, które latem odbędą się w USA, Meksyku i Kanadzie. Udział reprezentacji w tej imprezie ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie stoi pod znakiem zapytania. Futboliści nie zaniechali jednak przygotowań. Dzisiaj w tureckim Belek, Irańczycy rozegrali towarzyski mecz z Nigerią. Przegrali go 1:2, ale więcej niż o wyniku mówi się o geście, który wykonali przed pierwszym gwizdkiem sędziego Irańczycy.



Piłkarze założyli czarne opaski. Do hymnu przed meczem stanęli, trzymając szkolne plecaki w różowym i fioletowym kolorze.

"Zawodnicy trzymali tornistry, upamiętniając w ten sposób 165 dziewcząt, które Amerykanie zamordowali w irańskiej szkole" - powiedział dziennikarzowi agencji Reutera przedstawiciel irańskiej drużyny.

Atak na szkołę dla dziewcząt

Przypomnijmy, do ataku na szkołę dla dziewcząt w Minabie na południu Iranu doszło pierwszego dnia izraelsko-amerykańskich nalotów na cele.

Wojskowi śledczy ze Stanów Zjednoczonych uważają, że to najprawdopodobniej siły amerykańskie odpowiadają za atak, który zbulwersował opinię publiczną na całym świecie. Sekretarz obrony USA Pete Hegseth potwierdził w środę, że amerykańskie wojsko prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

Prezydent USA Donald Trump powiedział na początku tego miesiąca, że chociaż irańska reprezentacja może grać w USA, może to nie być odpowiednie ze względu na jej "życie i bezpieczeństwo".

Irańska federacja piłkarska poinformowała, że prowadzi rozmowy z FIFA, światową organizacją zarządzającą piłką nożną, na temat przeniesienia swoich meczów z USA do Meksyku.

We wtorek Irańczycy rozegrają w Turcji kolejny towarzyski mecz. Zmierzą się z Kostaryką.