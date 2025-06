20:10

Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec wezwali w niedzielę we wspólnym oświadczeniu władze Iranu do powstrzymania się od działań, które mogłyby jeszcze bardziej zdestabilizować region po nocnych atakach USA na irańskie obiekty nuklearne.

Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej i nie będzie już stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa regionalnego - stwierdzili we wspólnym oświadczeniu kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i prezydent Francji Emmanuel Macron.

Wzywamy Teheran do podjęcia negocjacji prowadzących do porozumienia, które obejmie wszystkie kwestie związane z jego programem nuklearnym. Jesteśmy gotowi przyczynić się do osiągnięcia tego celu we współpracy ze wszystkimi stronami - dodali.

Przywódcy trzech europejskich państw zapewnili, że będą "kontynuować wspólne wysiłki dyplomatyczne, aby rozładować napięcia i upewnić się, że konflikt nie nasili się i nie rozprzestrzeni dalej".

W piątek ministrowie spraw zagranicznych Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec spotkali się w Szwajcarii z irańskim odpowiednikiem, by omówić sposoby zakończenia walk z Izraelem. Szefowie dyplomacji trzech europejskich państw zapewnili, że są gotowi do dalszych rozmów w sprawie programu nuklearnego Iranu, w których - ich zdaniem - powinny uczestniczyć też Stany Zjednoczone.



20:02

Pakistańscy muzułmanie szyici solidaryzują się z narodem irańskim i palą plakaty z flagą USA i Izraela podczas protestu w Islamabadzie w Pakistanie.

19:20

Gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul ogłosiła w niedzielę alert w sprawie wysokiej gotowości dla stanu. Decyzja zapadła po sobotnim ataku sił USA na trzy irańskie obiekty nuklearne.

Wszystkie agencje stanowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej oraz inne elementy infrastruktury krytycznej pozostają w stanie podwyższonej gotowości, monitorując ewentualne zagrożenia. W ramach środków ostrożności MTA (metropolitalne władze transportowe) oraz Zarząd Portu wdrożyły procedury ochrony antyterrorystycznej we współpracy z lokalnymi służbami porządkowymi - poinformowała Hochul.

Choć - jak zaznaczyła - dane wywiadowcze nie wskazują na istnienie konkretnych, wiarygodnych zagrożeń dla stanu Nowy Jork, konieczne jest zachowania czujności ze względu na jego "globalny profil". Policja stanowa została skierowana do patrolowania terenów wokół miejsc kultu religijnego oraz innych potencjalnie zagrożonych miejsc.

Uważnie śledzimy rozwój sytuacji w Iranie. Z ostrożności wzmacniamy obecność służb w miejscach o znaczeniu religijnym, kulturalnym i dyplomatycznym na terenie całego Nowego Jorku, współpracując przy tym z partnerami federalnymi - dodała Hochul.

19:16

Do Izraela w ciągu 10 dni trwania wojny z Iranem wróciło ponad 70 tys. obywateli, którzy po wybuchu konfliktu utknęli za granicą - poinformowały w niedzielę służby graniczne. 13 czerwca zawieszono regularny ruch lotniczy z Izraelem, ale od tego czasu prowadzone są loty repatriacyjne.

Po wybuchu wojny ministerstwo transportu oceniało, że za granicą pozostało ok. 100-150 tys. Izraelczyków chcących wrócić do kraju.

Między 13 a 21 czerwca przez przejścia lądowe wróciło blisko 40 tys. osób, drogą morską - prawie 6,5 tys., a powietrzną - ponad 25 tys. W tym samym czasie kraj opuściło ponad 33 tys. Izraelczyków, blisko 28 tys. drogą lądową, ok. 2,5 tys. - morską, a ponad 3 tys. - powietrzną.

Izraelskie linie lotnicze El Al, Israir, Arkia rozpoczęły w środę loty repatriacyjne. Ich celem jest sprowadzenie w pierwszej kolejności jak największej liczby Izraelczyków do kraju. Ograniczona liczba lotów odbywa się w koordynacji ze służbami bezpieczeństwa, by zapobiec gromadzeniu się dużej liczby pasażerów na lotnisku.

W poniedziałek mają być wznowione regularne połączenia wychodzące z Izraela, na pokładzie każdego samolotu będzie 50 miejsc, a liczba lotów zostanie ograniczona do 24 na dobę - zapowiedziała w niedzielę minister transportu Izraela Mini Regew.

W niedzielę po amerykańskim ataku na Iran izraelska przestrzeń powietrzna została zamknięta na kilka godzin. Ruch już wznowiono.

18:51

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian zapowiedział podczas niedzielnej rozmowy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem odpowiedź na przeprowadzone w nocy z soboty na niedzielę ataki USA na obiekty nuklearne na terenie swojego państwa - przekazała agencja AFP.

Amerykanie muszą otrzymać odpowiedź na swoją agresję - powiedział irański przywódca, cytowany przez media francuskie i irańskie. Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Iranu Esmaeil Baqaei oświadczył z kolei, że Teheran jest gotowy, by bronić się "wszelkimi dostępnymi środkami".

18:41

Państwa zrzeszone w Organizacji Współpracy Islamskiej (OWI) uzgodniły w niedzielę, że utworzą ministerialną grupę kontaktową, która będzie komunikować się z partnerami w regionie i na świecie, by doprowadzić do deeskalacji napięć na Bliskim Wschodzie - głosi komunikat OWI.

18:37

Dla Iranu najlepsze byłoby porozumienie z USA i takie rozmowy "po cichu" mogą się toczyć, niezależnie od retoryki przywódców - uważa dr hab., prof. KUL Maciej Münnich. Zdaniem eksperta ds. Bliskiego Wschodu wojna będzie eskalować, jeśli USA będą chciały zmienić władze w Iranie.

Na razie, z tego, co mówił prezydent Trump, wynika, że chciałby tym jednym atakiem zamknąć sprawę. Pokazał Izraelowi, że stoi z nim ramię w ramię. Zniszczył, a przynajmniej tak ogłoszono, cele związane z programem atomowym i czeka na kapitulację Iranu. Miejmy nadzieję, że nie będzie kolejnych ataków - powiedział.

Według eksperta ważna jest teraz odpowiedź Iranu, który - zgodnie z przewidywaniami - nie ogłosił żadnej kapitulacji, ale też jak na razie nie odpowiedział militarnie w kierunku USA, a przeprowadził tylko atak rakietowy na Izrael.

Nie ma ataku na bazy amerykańskie w regionie, które są stosunkowo blisko Iranu - w Iraku, Kuwejcie - na tyle blisko, że trudne byłoby przechwycenie wszystkich pocisków czy rakiet wystrzelonych przez Iran. To z kolei spowodowałoby odpowiedź Amerykanów i to dużo poważniejszą - powiedział.

Podkreślił, że póki co nie ma też eskalacji ze strony Iranu w wymiarze gospodarczym w postaci zamknięcia cieśniny Ormuz i zablokowania transportu ropy przez tę cieśninę, ani nie zostały zaatakowane pola naftowe czy rafinerie w regionie.

W ocenie Münnicha można to interpretować tak, że Iran w istocie nie chce rozszerzania konfliktu. Jego zdaniem wypowiedzi przedstawicieli Iranu o konsekwencjach wobec USA i przeciwstawieniu się amerykańskiej agresji to retoryka podobna do retoryki Trumpa, który mówi o uderzeniu na Iran jako "kompletnym sukcesie" i "całkowitym zniszczeniu" obiektów nuklearnych w jednym ataku.



18:23

Departament Stanu USA nakazał amerykańskim dyplomatom w Libanie opuszczenie kraju "z powodu niestabilnej i nieprzewidywalnej sytuacji w regionie".

Ze względu na trwające wydarzenia w regionie przypominamy obywatelom USA o zachowaniu ostrożności i zachęcamy ich do śledzenia wiadomości pod kątem najświeższych wydarzeń - głosi alert bezpieczeństwa. Decyzja ta zapadła po bezprecedensowych działaniach militarnych USA przeciwko Iranowi i w obliczu widma potencjalnego odwetu lub szerszego konfliktu.

Zredukowano personel w Iraku i zaapelowano do personelu w Izraelu o pozostanie w domach.

18:14

Izraelskie wojsko twierdzi, że jego myśliwce zaatakowały w niedzielę "dziesiątki" obiektów w Iranie.

18:08

Zdjęcia satelitarne obrazują skalę zniszczeń amerykańskiego ataku na Iran, w tym co najmniej sześć kraterów w pobliżu podziemnego zakładu wzbogacania uranu w Fordo.

Zdjęcie satelitarne udostępnione przez Maxar Technologies pokazuje bliższy widok kraterów i popiołu na grzbiecie podziemnego zakładu wzbogacania uranu w Fordo po amerykańskich atakach lotniczych w Iranie. / AFP/Maxar Technologies/Satellite image ©2022 Maxar Technologies; PRZEMYSLAW WIERZCHOWSKI/REPORTER / PAP/EPA

Zdjęcie satelitarne udostępnione przez Maxar Technologies pokazuje przegląd podziemnego zakładu wzbogacania uranu w Fordo przed amerykańskimi atakami lotniczymi w Iranie. / PAP/EPA

17:18

Zniszczenia po ataku USA na obiekty jądrowe w Iranie są oczywiste, chociaż trudno obecnie ocenić, jak dokładnie zniszczona została infrastruktura znajdującą się pod powierzchnią ziemi - powiedział w niedzielę stacji CNN Rafael Grossi, szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

Są wyraźne oznaki uderzeń, ale jeśli chodzi o ocenę stopnia zniszczeń pod ziemią, nie możemy się w tej sprawie wypowiedzieć - podkreślił Grossi. Dodał jednak, że ze względu na zaobserwowane zmiany w kształcie obiektów "nie można wykluczyć, że są tam znaczne zniszczenia".

17:17

Ewakuacja Polaków z Izraela jest opóźniona. Odbędzie się ok. godz. 22 - podał Onet.

17:04

Irańczycy machają flagami narodowymi podczas antyamerykańskiej i antyizraelskiej demonstracji w Teheranie.

Antyamerykańska i antyizraelska demonstracja w Teheranie / PAP/EPA

Irańczycy trzymają flagę narodową i plakat przedstawiający Najwyższego Przywódcę Iranu ajatollaha Alego Chameneiego / PAP/EPA

16:58

Izraelskie Siły Powietrzne przeprowadziły w niedzielę nalot 30 myśliwców na cztery prowincje Iranu, uderzając w dziesiątki celów, w tym stanowiska wyrzutni rakiet i bazy dronów - podały Siły Obronne Izraela (IDF).

Izraelska armia poinformowała, że podczas skoordynowanego nalotu zaatakowano cele w czterech prowincjach: Isfahanie, Ahwazie, Buszehrze i po raz pierwszy w Jazdzie. W nalotach - jak podały IDF - zrzucono ok. 60 bomb.

W ramach fali uderzeń myśliwce po raz pierwszy zaatakowały strategiczną bazę rakietową "Imam Hussajn" w prowincji Jazd, gdzie przechowywano rakiety dalekiego zasięgu Khorramshahr - ogłosiło izraelskie wojsko, dodając, że z obiektu wystrzelono wcześniej w kierunku Izraela ok. 60 rakiet.

16:56

Państwa Zatoki Perskiej, posiadające amerykańskie bazy wojskowe, przygotowują się na ewentualny odwet Iranu po atakach USA na obiekty jądrowe tego kraju - napisała w niedzielę agencja Reutera.

Stan najwyższej gotowości wprowadzono w Arabii Saudyjskiej, kraju będącym największym eksporterem ropy naftowej na świecie - powiedziały Reutersowi dwa źródła bliskie sprawie. Władze ds. energii jądrowej Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich ogłosiły też, że nie wykryły oznak skażenia nuklearnego po atakach na cele w Iranie.

16:40

Biały Dom opublikował zdjęcia pokazujące, jak Donald Trump śledził atak na Iran w Situation Room, jednym z najważniejszych pomieszczeń Białego Domu. Znajduje się ono w piwnicy skrzydła zachodniego i składa się z kilku sal konferencyjnych, centrum monitoringu oraz stacji łączności z całym światem. Działa 24 godz. na dobę.