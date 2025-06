08:03

Specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff chce spotkać się z szefem dyplonacji Iranu na kolejną rundę negocjacji dotyczących irańskiego programu atmowowego.

07:43

Prezydent USA Donald Trump sprytnie wykorzystuje izraelskie ataki do zwiększenia presji na Iran, by zawrzeć układ z Teheranem - ocenił w Daniel Fried, były ambasador USA w Polsce. Jak zauważył, kontrastuje to z podejściem Trumpa do Rosji, wobec której Biały Dom nie korzysta z dostępnych mu środków nacisku.

Jeszcze na godziny przed izraelskim uderzeniem na Iran Trump publicznie sprzeciwiał się temu atakowi, ostrzegając, że taka operacja może pogrzebać szanse dyplomatycznego zakończenia sporu. Ale już po uderzeniu wyraził poparcie dla izraelskich działań, podkreślając, że Iran "powinien był pójść na układ".