Izraelskie służby medyczne poinformowały, że dwie osoby zginęły w wyniku uderzenia rakiety w środkowej części Izraela - podała AP. W sobotę Iran rozpoczął kolejną falę ataku odwetowego na Izrael.

Irańskie rakiety neutralizowane nad Izraelem / JACK GUEZ/AFP/East News / East News

Izraelska telewizja państwowa poinformowała, że w sobotę rano Iran rozpoczął nową falę uderzeń rakietowych.

Około godz. 1.15 (15 minut po północy czasu polskiego) ogłoszono kolejny alarm na terytorium całego Izraela i polecono ludności udać się do schronów.

W Jerozolimie słychać było eksplozje, które mogły być wybuchami irańskich rakiet lub pocisków izraelskiej obrony powietrznej. Według świadków eksplozje słuchać było w Tel Awiwie i Jerozolimie.

Szpital w Tel Awiwie przyjął siedmioro rannych, z których większość doznała niegroźnych obrażeń.

W sobotę rano Iran wystrzelił kolejne serie rakiet na Izrael. Jedna z rakiet - jak podała AP - spadła w środkowej części Izraela. Zginęły dwie osoby, a 19 zostało rannych.

Atak na irańskie lotnisko

Według mediów w nocy z piątku na sobotę Izrael uderzył w lotnisko Mehrabad w Teheranie, na którym znajduje się też baza irańskich sił powietrznych. Nad lotniskiem unosiły się w nocy płomienie i kłęby gęstego dymu. Izraelska armia ogłosiła w sobotę rano, że lotnictwo kontynuuje ataki na cele w Iranie.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał Izrael i Iran do deeskalacji. "Izraelskie bombardowania irańskich instalacji nuklearnych. Irańskie ataki rakietowe na Tel Awiw. Dość eskalacji" - napisał Guterres w serwisie X.

"Pokój i dyplomacja muszą zwyciężyć" - podkreślił sekretarz generalny ONZ.

Izrael zaatakował Iran

Naloty na Izrael są odpowiedzią na rozpoczęte w piątek nad ranem zmasowane izraelskie ataki na Iran. Władze w Jerozolimie deklarują, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Izrael oskarża Iran o przyspieszenie prac nad produkcją broni atomowej, która byłaby egzystencjalnym zagrożeniem dla państwa żydowskiego.

Wśród pierwszych celów izraelskiego ataku znalazły się kluczowe miejsca, takie jak zakład wzbogacania uranu w Natanz oraz obiekt w Parczin, uznawany za miejsce badań nad bronią jądrową.

Rzecznik irańskiej organizacji nuklearnej, Behruz Kamalwandi, poinformował, że ataki na obiekty nuklearne w Fordo i Isfahanie spowodowały jedynie minimalne szkody. Jednakże, w wyniku ataków zginęło co najmniej kilku wysokich rangą wojskowych, w tym generał Hosejn Salami, dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, a także co najmniej sześciu naukowców z dziedziny energetyki jądrowej. Z irańskich źródeł napływają również informacje o co najmniej kilkudziesięciu ofiarach cywilnych.