Sytuacja w cieśninie Ormuz znów nie jest stabilna. Brytyjska agencja bezpieczeństwa morskiego UKMTO poinformowała o ataku na statek towarowy. Jednostka została trafiona pociskiem nieznanego pochodzenia, na szczęście obyło się bez ofiar i większych szkód.

Statki w cieśninie Ormuz / -/AFP/East News / East News

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Do zdarzenia doszło około 14 kilometrów na południowy wschód od miasta Dahit w Omanie.

"Statek towarowy został trafiony w prawą burtę pociskiem o nieznanym pochodzeniu, co spowodowało uszkodzenie mostka. Kapitan nie zgłosił żadnych ofiar ani szkód środowiskowych" - głosi oficjalny komunikat UKMTO.

Na razie nie wiadomo, kto stoi za atakiem. Wcześniej tego samego dnia Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) wydał oświadczenie, w którym ostrzegł, że statki mają przepływać przez cieśninę Ormuz wyłącznie szlakami wyznaczonymi przez władze Iranu. Jednocześnie przestrzegł przed korzystaniem z alternatywnych tras "ogłoszonych przez inne władze".

Jak informuje agencja Reutera, powołując się na dane Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), od wtorku cieśninę Ormuz opuściło już 57 statków, na pokładach których znajdowało się około 1,1 tysiąca marynarzy. IMO rozpoczęła ewakuację jednostek z Zatoki Perskiej, umożliwiając korzystanie z dwóch tras przepływu - północnej, prowadzącej przez wody irańskie oraz południowej, nadzorowanej przez Sułtanat Omanu i Stany Zjednoczone.