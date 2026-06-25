"Ta walka na ordery jest troszkę bezsensowna. Źle się stało, że prezydent Zełenski podjął taką decyzję (o nadaniu imienia "Bohaterów UPA" - red.), ale niekoniecznie trzeba było mu odbierać Order Orła Białego" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski, komentując obecny spór z Ukrainą. Pytany o kontrasygnatę premiera Donalda Tuska w sprawie decyzji prezydenta o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, stwierdził, że sprawa jest zamknięta. "Co ma pan premier kontrasygnować, skoro order jest zdeponowany w Pałacu Prezydenckim" - ocenił.