Dwa pociągi zderzyły się w miejscowości Białośliwie w powiecie pilskim w Wielkopolsce. Trwa akcja służb - informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Informację o wypadku otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

W Białośliwiu doszło do zderzenia dwóch pociągów. / KW PSP POZNAŃ /

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Po godz. 18 w pobliżu stacji Białośliwie w Wielkopolsce doszło do zderzenia dwóch pociągów - poinformował rzecznik prasowy wielkopolskiej PSP asp. Martin Halasz. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej.

Według wstępnych ustaleń zderzył się pociąg Polregio relacji Piła-Bydgoszcz ze składem Intercity, jadącym z Białogardu do Warszawy. Doszło do starcia się dwóch pociągów, które zetknęły się - doprecyzował Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK.

Udzielana jest pomoc dwóm osobom, które są w szoku - przekazało biuro prasowe wielkopolskiej policji.

Na razie nie ma informacji o większej liczbie rannych. Na miejscu pracują służby - policja, straż pożarna oraz pracownicy techniczni Polskich Linii Kolejowych.

Przyczyny zdarzenia ma wyjaśnić specjalna komisja.

Wstrzymano ruch pociągów na linii Piła - Bydgoszcz. Wznowienie nastąpi po sprawdzeniu, czy doszło do wykolejenia i uszkodzenia infrastruktury.

/ KW PSP POZNAŃ /

/ KW PSP POZNAŃ /

/ KW PSP POZNAŃ /

/ KW PSP POZNAŃ /



