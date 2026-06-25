23-letnia Brooke George, influencerka z Gravesend w hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii, została oskarżona o zabójstwo swojego partnera w Dubaju. Grozi jej kara śmierci przez rozstrzelanie. Sprawa budzi poważne wątpliwości dotyczące przemocy domowej, prawa do obrony oraz traktowania kobiet w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Brytyjska influencerka Brooke George może zostać rozstrzelana / X/zrzut ekranu / Shutterstock

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Brooke George została zatrzymana 22 czerwca w Dubaju i oskarżona o zabójstwo z premedytacją po tym, jak śmiertelnie ugodziła nożem swojego partnera, z którym była w związku po poznaniu się przez internet. Według organizacji Detained in Dubai, kobieta twierdzi, że działała w obronie własnej podczas brutalnego ataku ze strony partnera. Jeśli zostanie uznana za winną, grozi jej kara śmierci przez rozstrzelanie zgodnie z prawem ZEA.

Według relacji matki Brooke, Therezy George, oraz szefowej organizacji Detained in Dubai, Radhy Stirling, relacja pary stała się toksyczna podczas drugiego pobytu w Dubaju. Partner miał być coraz bardziej kontrolujący i agresywny, a Brooke próbowała opuścić kraj po tym, jak została pobita, a jej paszport został jej odebrany. W dniu tragedii kobieta miała się bronić w obawie o własne życie i sięgnęła po nóż kuchenny.

Matka Brooke podkreśla, że jej córka była przerażona. Była zupełnie inną osobą, wystraszoną i zrozpaczoną - relacjonuje w rozmowie z BBC.

Organizacja Detained in Dubai alarmuje, że Brooke George nie miała dostępu do brytyjskiej ambasady i musiała składać zeznania bez obecności adwokata. Zgłaszała także, że została zmuszona do rozebrania się przed męskimi funkcjonariuszami, co określiła jako "głęboko upokarzające i traumatyczne".

Poważne wątpliwości obrońców

Sprawa budzi poważne pytania o prawo do obrony, przemoc wobec kobiet oraz standardy postępowania wobec obcokrajowców w ZEA. Organizacja apeluje o zwolnienie Brooke za kaucją, zapewnienie jej opieki medycznej, wsparcia prawnego i natychmiastowej pomocy konsularnej.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że jest już w kontakcie z zatrzymaną obywatelką i jej rodziną oraz współpracuje z lokalnymi władzami w Dubaju.