Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zatwierdził dla Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) 40-dniową operację wymierzoną w Rosję. Jej celem jest wywarcie presji na państwo-agresora i skłonienie go do zakończenia wojny. Szczegóły operacji pozostają niejawne.

Ukraińscy żołnierze / Vira Svitlo/SIPA/SIPA/East News / East News

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Prezydent Zełenski przekazał w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, że SBU od kilku miesięcy wykazuje najwyższą skuteczność w ochronie pozycji Ukrainy na froncie, głównie dzięki wykorzystaniu dronów różnych typów. Centrum Specjalnych Operacji "Alfa" jest liderem pod względem liczby zniszczeń sprzętu i personelu sił okupanta.

W nocy z 24 na 25 czerwca, według oficjalnych informacji, funkcjonariusze "Alfy" przeprowadzili atak dronami na bazę paliw "Połtawska" w Kraju Krasnodarskim w Rosji. Rano tego samego dnia uderzono również w dwie rafinerie w Ufie, w rosyjskiej Republice Baszkortostan.

Prezydent nie ujawnił szczegółów dotyczących 40-dniowej operacji SBU.

Zadania „Alfy”

Głównym zadaniem "Alfy" jest prowadzenie operacji specjalnych, w tym działań antyterrorystycznych, kontrwywiadowczych, a także zwalczanie sabotażu i dywersji. Jednostka bierze udział w najbardziej niebezpiecznych i skomplikowanych akcjach na terenie całego kraju, a od 2022 roku - również na froncie wojny z Rosją.

Od początku rosyjskiej agresji "Alfa" aktywnie uczestniczy w działaniach bojowych, przeprowadzając m.in. ataki na zaplecze logistyczne i infrastrukturalne przeciwnika, likwidując grupy dywersyjne oraz chroniąc kluczowe obiekty państwowe. Jednostka znana jest z wykorzystania nowoczesnych technologii, w tym dronów bojowych, które pozwalają na precyzyjne uderzenia w cele wroga.