Policja szuka dwóch osób, które po spowodowaniu kolizji opóściły miejsce zdarzenia. Miało to miejsce na skrzyżowaniu ulic Madalińskiego i Puławskiej w Warszawie. Kierowca uderzył w auto, którym jechała kobieta w ciąży.

Policja poszukuje sprawców wypadku (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

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Do kolizji doszło dziś po południu.

Jak informuje reporter RMF FM Jakub Rybski, kierująca Toyotą kobieta skręcała z ulicy Madalińskiego w Puławską, po czym od razu z prawego pasa zjechała na środkowy. Gdy zmieniła pas ruchu w tył jej samochodu uderzyło inne auto, którym jechały dwie osoby.

Kierowca i pasażer wysiedli z pojazdu i odszli z miejsca zdarzenia pieszo.

Ciężarna kobieta doznała drobych obrażeń. Udzielono jej pomocy medycznej w karetce. Ratownicy stwierdzili, że życiu jej i dziecka nic nie zagraża.

Policja ustala teraz przyczyny tego wypadku, a także poszukuje dwóch mężczyzn. Będą oni odpowiadać za ucieczkę z miejsca zdarzenia i nieudzielenie pomocy.