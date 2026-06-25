"Wszystko, co może podważać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa pacjentów do systemu ochrony zdrowia, powinno zostać wyjaśnione w sposób rzetelny i dokładny" - powiedziała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Szefowa resortu po raz pierwszy publicznie odniosła się do afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. "Chcemy zlikwidować kominy płacowe. Musimy stworzyć dialog, w którym będzie to możliwe" - powiedziała minister.
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Szefowa resortu zdrowia była dziś pytana na konferencji o to, czy w związku z aferą dotyczącą Szpitala Południowego zamierza podać się do dymisji. Sobierańska-Grenda stwierdziła, że to decyzja premiera i dodała, że jej zdaniem reakcja władz miasta na doniesienia o nieprawidłowościach w placówce była właściwa.
Minister zdrowia podkreśliła, że najpierw chce poznać wszystkie fakty, a dopiero później wyciągać wnioski. Przypomnijmy, po ujawnieniu informacji o tym, że lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił ponad półtora miliona złotych w ciągu roku, ministerstwo zleciło kontrole w szpitalach.
Chcemy zlikwidować kominy płacowe. Musimy stworzyć dialog, w którym będzie to możliwe - zapowiedziała Jolanta Sobierańska-Grenda pytana o warszawską aferę.
Minister powiedziała, że zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków za pomocą numeru PESEL (w czwartek nowelizację w tej sprawie poparł Senat) pomoże zweryfikować faktyczne zarobki w ochronie zdrowia. Zaznaczyła, że sytuacja, w której do ochrony zdrowia trafiają kolejne miliardy, a nie korzysta na tym pacjent, nie może mieć dłużej miejsca.
Problem dotyczący czasu pracy w szpitalach wynika z różnych form prawnych - zaznaczyła Jolanta Sobierańska-Grenda. Wyjaśniła, że inne zasady obowiązują pracowników na umowach o pracę, a inne pracujących na tzw. umowach B2B, przy których nie ma górnych limitów przepracowanych godzin. Przyznała, że resort rozważa wprowadzenie nowych regulacji w tej materii.
Zasadnym jest i rozważamy opcję, by postawić górny limit przepracowanych godzin - powiedziała.
Minister przekazała, że 9 lipca odbędzie się spotkanie resortu zdrowia z samorządem lekarskim, z którym chce rozmawiać m.in. o takim limicie.
Prezes NFZ Filip Nowak wyjaśnił na konferencji w Warszawie, że NFZ przeprowadza kontrole w placówkach po wszelkich skargach i doniesieniach, również medialnych.
Jesteśmy w stałym kontakcie z Rzecznikiem Praw Pacjenta i organami ścigania, które mogą mieć wiedzę o nieprawidłowościach - powiedział szef NFZ.
W ramach kontroli sprawdzane będą m.in. dokumenty personelu medycznego, ale też sprzęt, którym dysponuje placówka
Działania związane ze Szpitalem Południowym są pochodną informacji ujawnionych przez portal Zero. Podał on, że Dawid Kacprzyk, pełniący funkcję koordynatora SOR w Szpitalu Południowym oraz radnego KO warszawskiego Ursusa, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii uzyskać w ubiegłym roku około 1,6 mln zł wynagrodzenia z pracy w placówkach medycznych.
Z ustaleń dziennikarzy portalu wynikało też, że na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.
Ujawniono też informacje, że na SOR tej placówki miało dochodzić do nieprawidłowości w wykonywaniu procedur medycznych, a skutkiem części błędów miały być ciężkie powikłania, a nawet zgony pacjentów.