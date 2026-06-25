FIFA zdecydowała, że podczas mundialowego „Meczu Równości” w Seattle kibice będą mogli wnosić tęczowe flagi. Tak się złożyło, że spotkanie to rozegrają dwa kraje, w których homoseksualizm jest surowo karany – Iran i Egipt. Państwa te już po losowaniu grup wyraziły niezadowolenie z takiej możliwości.

Marsz Równości (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

FIFA zezwoliła na wnoszenie tęczowych flag podczas meczu Iranu z Egiptem w Seattle.

Mecz ten odbywa się w ramach "Weekendu Równości" organizowanego lokalnie w Seattle, jednak FIFA podkreśla, że sama nie jest organizatorem tych obchodów i dystansuje się od wydarzeń towarzyszących.

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Piątkowe spotkanie będzie rozgrywane w ramach "Weekendu Równości" w Seattle, w związku z tym zyskało lokalnie miano "Meczu Równości".

Przedstawiciele Egipskiego Związku Piłkarskiego nie kryją rozczarowania. Ich zdaniem takie wydarzenia "kłócą się z ich wartościami kulturowymi i religijnymi".

FIFA jednak nie zamierza wycofywać się ze swojego stanowiska. "Mistrzostwa Świata FIFA 2026 to wydarzenie inkluzywne, które wita osoby ze wszystkich środowisk. Kibice wszystkich orientacji seksualnych i tożsamości płciowych są mile widziani na meczach i imprezach" - podkreślono w oficjalnym oświadczeniu.

Federacja zaznaczyła, że manifestowanie praw człowieka, w tym eksponowanie tęczowych flag, jest dozwolone na mocy Kodeksu Postępowania na Stadionach Mistrzostw Świata FIFA 2026. "Manifestowanie praw człowieka, w tym tęczowe flagi i inne flagi symbolizujące orientację seksualną i tożsamość płciową, są dozwolone na mocy Kodeksu Postępowania na Stadionach Mistrzostw Świata FIFA 2026 i mogą być eksponowane na stadionach" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie FIFA zastrzega, że przedmioty te muszą być używane zgodnie z regulaminem - ograniczona jest ich wielkość, a wszelkie treści uznane za polityczne są zakazane.

Federacja dystansuje się również od samych obchodów "Weekendu Równości", podkreślając, że są one inicjatywą lokalnego komitetu w Seattle. Muszę wyjaśnić, że na mistrzostwach świata nie będzie Meczu Równości. W Seattle odbędzie się mecz mistrzostw świata, a tego samego dnia w mieście odbędą się wydarzenia organizowane przez organizacje zewnętrzne. Nie ma to jednak nic wspólnego z samym meczem - mówił w styczniu prezes FIFA Gianni Infantino szwajcarskiemu magazynowi "Die Weltwoche".

Organizatorzy z Seattle nie zamierzają jednak rezygnować z promocji równości.