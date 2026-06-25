Ukraińska prywatna firma Fire Point, producent m.in. pocisku manewrującego Flamingo, intensyfikuje prace nad nowym europejskim systemem obrony przeciwrakietowej. Pierwsze pociski przechwytujące mają być gotowe jeszcze w tym roku – poinformowała agencja Reutera.
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Fire Point podpisała w ubiegłym tygodniu memorandum o współpracy z niemieckim producentem radarów Hensoldt z siedzibą w Monachium. Firma wykorzystuje własną rakietę FP-7X jako pocisk przechwytujący, a współpraca z Hensoldt ma przyspieszyć rozwój nowoczesnych systemów obrony przeciwrakietowej w Europie.