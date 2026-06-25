Współzałożyciel i główny konstruktor Fire Point, Denys Sztilerman, poinformował, że firma jest w trakcie podpisywania umowy z europejskim przedsiębiorstwem zbrojeniowym na dostawę głowicy naprowadzającej na podczerwień z obrazowaniem (IIR) dla pocisku przechwytującego. Trwają także rozmowy z inną europejską firmą, która miałaby dostarczyć aktywną głowicę radiolokacyjną (RF seeker), umożliwiającą śledzenie celu za pomocą sygnałów elektromagnetycznych. Nazwy tych przedsiębiorstw nie zostały ujawnione.

Wyzwania dla Ukrainy i Europy

Reuters podkreśla, że globalny niedobór systemów obrony przed pociskami balistycznymi jest jednym z najpoważniejszych wyzwań dla Ukrainy w trwającej wojnie z Rosją. Popyt na takie systemy wzrósł również w Stanach Zjednoczonych i wśród ich sojuszników po wojnie z Iranem. Produkcja amerykańskich pocisków Patriot nie nadąża za tempem produkcji rosyjskich pocisków balistycznych, które są wykorzystywane do ataków na ukraińskie miasta, infrastrukturę i obiekty wojskowe.

W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał z Niemcami porozumienie o wspólnym opracowaniu europejskiego projektu obrony przed pociskami balistycznymi. Zaprosił także inne państwa europejskie do udziału w tej inicjatywie, podkreślając, że Fire Point będzie uczestniczyć w projekcie.