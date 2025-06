13:41

USA i Izrael ćwiczyły atak podobny do tego, jaki Stany Zjednoczone przeprowadziły na Iran w nocy z soboty na niedzielę, około rok temu, za kadencji poprzedniego prezydenta Joe Bidena - podała w niedzielę telewizja ABC News, powołując się na źródło w Izraelu.

Rok temu nie myśleliśmy jednak, że to się teraz wydarzy - podkreślił rozmówca stacji.

13:36

Amerykańskie ataki na Iran zdecydowanie potępiła Rosja. Kreml poinformował, że przywódca Rosji Władimir Putin nie planuje rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem, ale taka rozmowa "może zostać szybko zorganizowana".

"Nieodpowiedzialna decyzja o ataku rakietowym i bombowym na terytorium suwerennego państwa, niezależnie od argumentów, jakie mogą zostać przedstawione, rażąco narusza prawo międzynarodowe, Kartę Narodów Zjednoczonych i rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ" - czytamy w oświadczeniu resortu, cytowanym przez Reutersa za rosyjskimi mediami.

MSZ w Moskwie wezwało do "zaprzestania agresji i zwiększenia wysiłków w celu stworzenia warunków do powrotu na ścieżkę polityczną i dyplomatyczną" - dodano.

Miedwiediew o Trumpie

Zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji, były prezydent i były premier Rosji Dmitrij Miedwiediew napisał na Telegramie, że atakując Iran, przywódca USA Donald Trump rozpoczął nową wojnę, w której biorą udział Stany Zjednoczone. "Trump, który zapowiadał, że będzie prezydentem dążącym do pokoju, rozpoczął nową wojnę USA" - ocenił.

13:25

NBC News informuje, że administracja USA przygotowuje się na potencjalną odpowiedź Iranu za zbombardowanie obiektów nuklearnych przez amerykańskie lotnictwo. Ta może nadejść w ciągu 48 godzin. Pentagon i sojusznicy w regionie są w gotowości. Eksperci wskazują, że Iran ma do dyspozycji szeroki wachlarz środków - od ataków rakietowych, przez działania swoich regionalnych sojuszników, po groźbę zablokowania Cieśniny Ormuz i cyberataki.

13:15

Każda próba ataku na najwyższego przywódcę duchowo-politycznego Iranu ajatollaha Alego Chameneia wywoła "nieograniczoną reakcję" Teheranu i uniemożliwi zawarcie jakiekolwiek porozumienia - powiedział w niedzielę przedstawiciel irańskiego rządu agencji Reutera.

"Iran uzna taką próbę za przekroczenie wszystkich czerwonych linii, uzasadniające nieograniczoną reakcję" - podkreślił niewymieniony z nazwiska rozmówca agencji.

12:15

Przedstawicielka irańskiej opozycji na uchodźstwie Marjam Radżaw oświadczyła w niedzielę, że po atakach wojska USA na irańskie obiekty jądrowe najwyższy duchowy i polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei musi odejść - podał Reuters.



Radżaw, przewodnicząca Narodowej Rady Irańskiego Ruchu Oporu (NCRI) z siedzibą w Paryżu, poinformowała, że "naród irański wita koniec wojny i oczekuje czasu pokoju i wolności".



Chamenei jest odpowiedzialny za niepatriotyczny projekt (programu nuklearnego - PAP), który oprócz tego, że kosztował niezliczoną liczbę istnień ludzkich, kosztował naród irański co najmniej 2 biliony dolarów — a teraz wszystko poszło z dymem - powiedziała.



NCRI z siedzibami we Francji i Albanii to koalicja polityczna irańskich grup opozycyjnych na uchodźstwie. Do 2008 r. organizacja ta była uważana za terrorystyczną przez Unię Europejską, a do 2012 r. - przez Stany Zjednoczone.



NCRI uważa się za rząd Iranu na emigracji i walczy o przekształcenie Islamskiej Republiki Iranu w państwo świeckie.

11:58

Rząd Wielkiej Brytanii wiedział o planowanych przez USA atakach lotniczych na Iran, lecz w nim nie uczestniczył - powiedział w niedzielę brytyjski minister handlu Jonathan Reynolds. Premier Keir Starmer wezwał Iran do powrotu do stołu negocjacyjnego.

11:05

Prezydent Izraela Icchak Hercog podziękował USA i prezydentowi Donaldowi Trumpowi za przeprowadzenie nalotu na irańskie instalacje nuklearne. To historyczny moment zwycięstwa wolności, odpowiedzialności i bezpieczeństwa - podkreślił.

11:03

Szef Organizacji Energii Atomowej Iranu Mohammad Eslami Mohammad Eslami wezwał w niedzielę szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafaela Grossiego do potępienia ataków USA na Iran i podjęcia "odpowiednich kroków" przeciwko Waszyngtonowi.

Cytowany przez agencję Reutera Eslami skrytykował w liście szefa MAEA za "bezczynność i współudział", zapowiadając kroki prawne w tej sprawie.

Grossi poinformował w niedzielę o zwołaniu na poniedziałek nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gubernatorów MAEA w związku z sytuacją w Iranie. Składa się ona z 35 krajów członkowskich, do których należą m.in. USA, Rosja, Chiny, Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Iran nie należy do tego gremium.

Jak ocenił szef komisji spraw zagranicznych irańskiego parlamentu Abbas Golru, cytowany przez Reutersa, ataki USA dają Teheranowi prawo do wycofania się z Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT). Art. 10 NPT stanowi, że każde państwo ma prawo wycofać się z niego, jeśli uzna, że "nadzwyczajne wydarzenia, związane z przedmiotem traktatu, zagroziły jego najwyższym interesom".

10:46

USA rozpoczęły "niebezpieczną wojnę przeciwko Iranowi", która stanowi akt agresji grożący bezprecedensowymi i szerokimi konsekwencjami - napisało MSZ w Teheranie w niedzielę po ataku USA na irańskie instalacje nuklearne. Władze zaapelowały też o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.

"Świat nie może zapominać, że to USA - w trakcie trwającego procesu dyplomatycznego - porzuciły dyplomację, wspierając agresywne działania ludobójczego i bezprawnego reżimu Izraela" - podkreśliło irańskie MSZ.

Dodano, że Iran "zastrzega sobie prawo do przeciwstawienia się z pełną siłą militarnej agresji USA i zbrodniom popełnianym przez ten zbójecki reżim oraz do obrony bezpieczeństwa i interesów narodowych Iranu".

10:45

Większość wysoko wzbogaconego uranu, który znajdował się w irańskim ośrodku nuklearnym w Fordo, została stamtąd przetransportowana przed atakiem wojsk amerykańskich - podał w niedzielę Reuters, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciel władz Iranu.

Agencja poinformowała, że liczba pracowników przebywających w tym położonym pod ziemią zakładzie została zredukowana do minimum.

Władze Iranu poinformowały, że zakład w Fordo nie został poważnie uszkodzony. Według lokalnych mediów amerykański atak jedynie zniszczył tunele wejściowe i wyjściowe, ale nie sam obiekt.

Irańska agencja prasowa IRNA opublikowała nagranie wideo, na którym widać ciemny dym unoszący się nad ośrodkiem i słychać głos, który mówi: "Jedyny dym widoczny na niebie nad Fordo unosi się znad terenu ośrodka jądrowego w Fordo". Według ustaleń stacji CNN wideo zostało wykonane na autostradzie prowadzącej z Teheranu w kierunku Kom, w odległości kilkunastu kilometrów od ośrodka w Fordo.

10:35

MSZ nie ma żadnych informacji o polskich rannych - powiedział w niedzielę rzecznik resortu Paweł Wroński, nawiązując do eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Wroński dodał, że MSZ ma nadzieję, że w niedzielę do Polski przybędzie ostatnia grupa ewakuowanych obywateli, którzy znaleźli się w Izraelu w ostatnich dniach. W związku z obecną sytuacją ewakuację zrządziły również Stany Zjednoczone - powiedział.

Do tej pory z Izraela ewakuowanych zostało ponad 250 osób.

10:00

"Nie można pozwolić, by Iran pozyskał broń jądrową. Byłoby to zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego" - napisała w niedzielę w serwisie X Kaja Kallas, wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.