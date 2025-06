Trwa wymiana ognia między Izraelem a Iranem. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 87 zostało rannych w nocy z niedzieli na poniedziałek w środkowym Izraelu w rezultacie irańskich ataków rakietowych. Niemal w całym Izraelu ogłoszono alarm powietrzny; w Jerozolimie i Tel Awiwie było słychać głośne eksplozje. Siły Obrony Izraela przekazały, że zaatakowały w Teheranie centra dowodzenia Al-Kuds, jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Z dołączonej do komunikatu grafiki wynika, że ostrzał objął 10 celów w stolicy Iranu. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie zbieramy w naszej relacji tekstowej na żywo.

Od piątkowego poranka trwa wymiana ognia między Izraelem a Iranem. Zmasowanie ataki powietrzne rozpoczął Izrael, twierdząc, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Premier Izraela Benjamin Netanjahu mówił tego dnia, że Iran ma wystarczającą ilość wzbogaconego uranu, by zbudować dziewięć bomb atomowych. Iran nazwał atak "deklaracją wojny" i odpowiedział nalotami z użyciem rakiet balistycznych na Izrael.

Irańskie władze podały w niedzielę, że w wyniku izraelskich ataków zginęło od piątku co najmniej 224 ludzi. Z kolei w Izraelu odnotowano co najmniej 24 ofiary śmiertelne irańskich ataków odwetowych.

Obie strony zapowiadają kolejne uderzenia. Światowi przywódcy wzywają do deeskalacji i powrotu Iranu do negocjacji w kwestii programu jądrowego tego państwa.

21:43

Nie powinno dziwić, że Izrael uważa irański program nuklearny za zagrożenie egzystencjalne - powiedział szef brytyjskiej dyplomacji David Lammy podczas wystąpienia w Izbie Gmin. Jednocześnie zaznaczył, że "Wielka Brytania nie była zaangażowana w ataki na Iran; to akcja militarna przeprowadzona przez Izrael".

Lammy podkreślił, że Zjednoczone Królestwo "zawsze wspierało bezpieczeństwo Izraela" i dlatego "starało się zapobiec uzyskaniu przez Iran broni jądrowej poprzez prowadzenie szeroko zakrojonych działań dyplomatycznych".

20:46

Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował w poniedzialek, że rozmawiał ze swoim irańskim odpowiednikiem o bezpieczeństwie polskiej ambasady w Teheranie. Nasi dyplomaci są bezpieczni - zapewnił szef resortu spraw zagranicznych.

Sikorski zwrócił uwagę w TVN24, że ws. konfliktu izraelsko-irańskiego wszystkie mocarstwa są wstrzemięźliwe. Wszyscy chcemy uniknięcia dalszej eskalacji, w tym duchu rozmawiałem dwie godziny temu z ministrem spraw zagranicznych Iranu - poinformował.

Szef MSZ przekazał, że liczba polskich obywateli, która będzie ewakuowana z terytorium Izraela wzrosła względem tej, która była dotychczas przekazywana w mediach. ­Dzisiaj jest to ponad 300 osób - sprecyzował Sikorski.

20:30

W poniedziałek Izrael zaatakował m.in. gmachy ministerstw: sprawiedliwości, wywiadu i ropy zlokalizowane w gęsto zaludnionych dzielnicach mieszkaniowych - wyliczył serwis Iran International. Dodał, że w czasie trwających za dnia nalotów zniszczono też wiele budynków mieszkalnych. Izrael zbombardował także w poniedziałek wieczorem budynek państwowej irańskiej telewizji IRIB.



W Teheranie, w przeciwieństwie do Izraela, nie ma schronów przeciwbombowych, a przed ostatnimi atakami mieszkańców nie zaalarmowały syreny - dodał portal.

Rząd ogłosił w niedzielę, że mieszkańcy mogą się chronić na stacjach metra, w meczetach i szkołach. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze, że metro nie jest przystosowane do pełnienia roli schronu, a meczety i szkoły i tak mogą zostać zaatakowane.

W izraelskich atakach na Iran od piątku zginęły 224 osoby, a 1277 rannych zostało hospitalizowanych - poinformował w niedzielę wieczorem rzecznik ministerstwa zdrowia Hosejn Kermanpour. Dodał, że ponad 90 proc. ofiar stanowią cywile.

20:12

Premier Izraela został poproszony o komentarz w sprawie medialnych doniesień, według których prezydent USA Donald Trump odrzucił izraelski plan zabicia Chameneia w obawie przed możliwością eskalacji konfliktu. To nie eskaluje konfliktu, to zakończy konflikt - odparł.

Pytany, czy Izrael rzeczywiście mógłby zabić lidera Iranu, Netanjahu odpowiedział, że jego kraj "robi to, co musi robić".

Nie zamierzam brnąć w szczegóły, ale zaatakowaliśmy ich czołowych naukowców, pracujących przy programie atomowym - zaznaczył. To w zasadzie nuklearny zespół Hitlera - dodał.

Netanjahu również skomentował doniesienia poniedziałkowego "Wall Street Journal", według którego Iran zaczął sygnalizować, że chce zakończenia działań wojennych i powrotu do negocjacji na temat programu nuklearnego.

Nie jestem zaskoczony. Chcą kontynuować te fałszywe negocjacje, w których kłamią, oszukują, zwodzą USA. Mamy bardzo dobre informacje wywiadowcze na ten temat - powiedział. Oświadczył, że Iran nadal chce budować swoją broń nuklearną i arsenał pocisków balistycznych. Chcą nadal pracować nad dwoma egzystencjalnymi zagrożeniami dla Izraela podczas rozmów. Do tego nie dojdzie - oznajmił Netanjahu.

20:00

"Nasze potężne siły zbrojne pokazują światu, że zbrodniarze wojenni ukrywający się w schronach w Tel Awiwie nie pozostaną bezkarni po swoich zbrodniach" - napisał minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi na platformie X.

"Będziemy kontynuować okładanie tych tchórzy tak długo, aż przestaną strzelać do naszych ludzi" - dodał.

Jednocześnie wyraził przekonanie, ze prezydent USA Donald Trump byłby w stanie powstrzymać ataki Izraela na Iran "jednym telefonem" do premiera Izraela Benjamina Netanjahu.

"Wystarczy jeden telefon z Waszyngtonu, aby uciszyć kogoś takiego jak Netanjahu. Może to utorować drogę do powrotu do dyplomacji" - napisał Aragczi w poście, w którym wyraził jednak wątpliwość, czy Trump "traktuje dyplomację poważnie i jest zainteresowany powstrzymaniem wojny".

19:40

Niemcy rozpoczną w środę ewakuację swoich obywateli z Izraela przez stolicę Jordanii, Amman, czarterowym lotem - poinformował w poniedziałek rzecznik niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych, cytowany przez agencję Reutera. Z powodu wojny z Iranem w Izraelu wstrzymano ruch lotniczy.

Niemcy przebywający w Izraelu, którzy są zarejestrowani w systemie Elefand (Elektroniczna rejestracja Niemców za granicą), zostali poinformowani o tej opcji i szczegółach (ewakuacji) - powiedział rzecznik.

Wcześniej rządy Polski, Czech i Litwy ogłosiły ewakuację swoich obywateli z Izraela w obliczu rosnącego napięcia w stosunkach tego kraju z Iranem.

19:15

Po poufnym posiedzeniu na temat stanu wojny z Iranem członkowie komisji Knesetu ds. zagranicznych i bezpieczeństwa jednogłośnie zagłosowali za zatwierdzeniem przedłużenia ogólnokrajowego stanu wyjątkowego, który obowiązuje w Izraelu od 1948 roku.



Stan wyjątkowy został wprowadzony w Izraelu 21 maja 1948 roku, czyli tydzień po ogłoszeniu Deklaracji Niepodległości, kiedy nowo powstałe państwo było w konflikcie z niemal wszystkimi sąsiadami, niegodzącymi się na powstanie żydowskiego kraju na terenie Palestyny.



18:41

Prezydent Donald Trump potwierdził, że Iran zakomunikował USA chęć powrotu do negocjacji, choć stwierdził, że Irańczycy "powinni byli to zrobić wcześniej". Ocenił przy tym, że Teheran nie wygrywa wojny i powinien pójść na układ, zanim będzie za późno.

Muszą zawrzeć umowę. To jest bolesne dla obu stron, ale powiedziałbym, że Iran nie wygrywa tej wojny i powinni rozmawiać, powinni rozmawiać natychmiast, zanim będzie za późno - powiedział Trump podczas spotkania z premierem Kanady Markiem Carneyem na marginesie szczytu G7 w Kananaskis w prowincji Alberta.

Amerykański przywódca dodał, że nie chce nic mówić na temat ewentualnego udziału USA w izraelskich nalotach. Zapewniał jednak, że Ameryka "zawsze wspierała Izrael".

18:35

Izraelskie samoloty zbombardowały budynek telewizji państwowej IRIB (Iranian State Broadcasting) w stolicy Iranu, Teheranie - podał portal Times of Israel.

Atak na budynek irańskiego nadawcy państwowego został zapowiedziany wcześniej przez izraelskiego ministra obrony Israela Katza. Oświadczył on, że Iranian State Broadcasting "zniknie", tuż po tym jak armia wezwała ludność do ewakuacji z obszaru wokół siedziby telewizji, znajdującej się w północno-wschodniej części stolicy.

Na nagraniu zamieszczonym przez Times of Israel widać prezenterkę, która ucieka ze studia w trakcie ataku. Ekran za nią gaśnie. Odpadają części sufitu, widać dym. Spoza ekranu słychać głos wołający: "Allah Akbar". Inne nagranie wideo pokazuje płonący budynek IRIB, z którego wydobywają się kłęby dymu.

Brytyjska stacja BBC podała, że po kilkuminutowej przerwie telewizja wznowiła nadawanie na żywo. Irański nadawca poinformował w tekście wyświetlanym na ekranie, że wszystkie jego programy "wznawiają nadawanie na żywo bez żadnych przerw". W kolejnej wiadomości podano, że Izrael "w brutalny sposób zaatakował jeden z budynków irańskiej telewizji państwowej". W opinii IRIB w ten sposób Izrael próbował "uciszyć głos prawdy".

17:51

Iran zaczął sygnalizować, że chce zakończenia działań wojennych i powrotu do negocjacji na temat programu nuklearnego - napisał w poniedziałek "Wall Street Journal", powołując się na źródła na Bliskim Wschodzie i w Europie. Teheran wysyła sygnały do USA i Izraela przez arabskich pośredników.

Teheran zakomunikował przedstawicielom krajów arabskich, że byłby otwarty na powrót do stołu negocjacyjnego, jeśli USA nie dołączą do ataku na Iran - poinformowały źródła amerykańskiej gazety. Iran przekazał też Izraelowi, że powstrzymanie przemocy jest w interesie obu stron.

Jednak w związku z izraelską przewagą w irańskiej przestrzeni powietrznej i niewielkimi skutkami irańskich kontrataków władze Izraela nie są zbyt skłonne do tego, by powstrzymać operację, dążąc do większych zniszczeń irańskich obiektów nuklearnych i większego osłabienia władz w Teheranie.

17:38

Irańska Gwardia Rewolucyjna wezwała w poniedziałek mieszkańców Tel Awiwu do jak najszybszej ewakuacji - poinformowały irańskie media państwowe.

Apel Gwardii Rewolucyjnej pojawił się tuż po tym, gdy Siły Obronne Izraela (IDF) wezwały do ewakuacji dużego obszaru w północnej części stolicy Iranu, Teheranu.



17:15

Izrael posiada rozbudowaną sieć schronów - to zarówno duże obiekty, jak i bezpieczne pokoje w prywatnych mieszkaniach. Mimo to około jedna trzecia mieszkańców wciąż nie ma do nich dostępu. Od piątku trwają odwetowe ataki rakietowe Iranu, w których zginęły już 24 osoby.

Od trzech dni alarmy bombowe są ogłaszane w całym Izraelu kilka razy dziennie. Rozbudowany system obrony cywilnej działa m.in. poprzez aplikacje na smartfony, stronę internetową, komunikaty wysyłane w wiadomościach SMS.

Ludność na poszczególnych obszarach jest najpierw ostrzegana o zbliżającym się zagrożeniu i wzywana do tego, by od tego momentu przebywać w pobliżu schronów. Bezpośrednio przed spodziewanym atakiem rozlegają się syreny, nakazujące natychmiastowe udanie się do bezpiecznych pomieszczeń.

Izraelska obrona cywilna nieustannie apeluje o stosowanie się do alarmów i udawanie się do bezpiecznych pomieszczeń, zapewniając, że wciąż stanowią one najskuteczniejsze schronienie. Wszystkie ofiary śmiertelne oraz ciężko ranni to osoby, które nie przebywały w schronach.

16:51

"Drodzy obywatele, dla waszego bezpieczeństwa prosimy o natychmiastowe opuszczenie obszaru Dzielnicy 3. w Teheranie" - napisał w języku perskim w mediach społecznościowych rzecznik prasowy Sił Obronnych Izraela Kamal Penhasi.

"W nadchodzących godzinach armia izraelska będzie działać na tym obszarze, tak jak w ostatnich dniach w całym Teheranie, aby uderzyć w infrastrukturę wojskową reżimu irańskiego" - ostrzegł Penhasi.

16:20

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił w poniedziałek, że Wojsko Polskie jest w każdej chwili gotowe do ewakuacji polskich obywateli z Izraela.

Jak relacjonował Kosiniak-Kamysz, już w piątek rano podjęto decyzje, zgodnie z którymi Wojsko Polskie ma być w gotowości do ewakuacji Polaków z Izraela. Tę gotowość już w piątek zgłosiłem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, potwierdzono ją kilkukrotnie w kolejnych dniach i jest ona utrzymywana - zaznaczył.

16:10

W ciągu 48 godzin od rozpoczęcia wojny Izrael ogłosił, że uzyskał przewagę powietrzną nad zachodnią częścią Iranu, w tym Teheranem.

Pierwsze izraelskie ataki powietrzne były przeprowadzane przy użyciu samolotów stealth piątej generacji F-35, ulepszonych izraelskimi modyfikacjami. Teraz, gdy większość irańskich systemów obrony powietrznej została sparaliżowana, do walki dołączają starsze samoloty bojowe, takie jak F-15 i F-16.

Izraelczycy mają teraz zdolność do wykorzystania całego zestawu swojej ofensywnej broni - w większej masie i wydajniej - powiedział emerytowany brytyjski marszałek lotnictwa Martin Sampson.

15:20

Parlament Iranu przygotowuje ustawę przewidującą wyjście kraju z traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) z 1968 roku - poinformował w poniedziałek rzecznik irańskiego MSZ Esmail Bagei.

Misja Iranu przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, którą cytuje Reuters, nazwała "nieuzasadnionymi" oczekiwania, by rząd w Teheranie dalej wypełniał zobowiązania NPT. Podkreślono, że to prawa Iranu wynikające z udziału w tej umowie zostały pogwałcone przez Izrael, który nie jest sygnatariuszem NPT.

Irańskie media państwowe podały wcześniej, że parlament podjął prace nad przyjęciem ustawy o wycofaniu kraju z NPT. Jeden z deputowanych, którego cytuje Reuters, oświadczył, że prace legislacyjne nad dokumentem w tej sprawie są na razie w bardzo wczesnej fazie.

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian po raz kolejny zapewnił, że jego kraj nie dąży do posiadania broni nuklearnej.

14:40

Sytuacja na Bliskim Wschodzie nie ma obecnie wpływu na bezpieczeństwo dostaw ropy do Unii Europejskiej - poinformowała na konferencji w Brukseli rzeczniczka KE, Anna‑Kaisa Itkonen.

Nie importujemy ropy z Iranu - powiedziała rzeczniczka KE, dodając, że Komisja jednak obserwuje wpływ wydarzeń na Bliskim Wschodzie na rynki surowców.

Nie komentujemy sytuacji na rynku, nie komentujemy cen, ale oczywiście bardzo uważnie śledzimy sytuację. Na razie nie ma to wpływu na bezpieczeństwo dostaw w Unii Europejskiej. Nasze państwa członkowskie są dobrze przygotowane na wszelkie zakłócenia - przekazała.

14:10

Izrealska armia poinformowała, że zniszczyła jedną trzecią irańskich wyrzutni pocisków balistycznych.

13:55

Nasze służby specjalne wesprą ewakuację 200-osobowej grupy Polaków z Izraela; zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej i bezpiecznie znaleźli się w kraju, ale nie będziemy informować o szczegółach - powiedział dziś minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Jesteśmy jednym z pierwszych krajów, który te kroki podjął. Szczegóły na razie niech pozostają nieujawniane. Natomiast zrobimy wszystko, żeby Polacy jak najszybciej i bezpiecznie znaleźli się w kraju - powiedział Siemoniak po spotkaniu w MSZ.

13:30

Ewakuacja polskich obywateli z Izraela, którzy tam utknęli, jest możliwa w ciągu kilkudziesięciu godzin, obejmie ok. 200 osób - poinformowała w poniedziałek wiceszefowa MSZ Henryka Mościcka-Dendys. Dodała, że planowany jest najpierw konwój lądowy do Jordanii, a potem samolot z Ammanu do Warszawy.

Zakładam, że będziemy gotowi w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin, a ewakuacja będzie dotyczyła tylko tych osób, które utknęły w Izraelu jako turyści albo na pobytach krótkoterminowych - podkreśliła.



12:48

Po wybuchu konfliktu zbrojnego z Izraelem w Iranie zatrzymano dziesiątki osób podejrzanych o sabotaż lub szpiegostwo na rzecz Izraela - poinformowała agencja Reutera, powołując się na irańskie media państwowe. Emigracyjny portal Iran International przekazał, że zatrzymywani są również ludzie, którym zarzuca się "zakłócanie spokoju opinii publicznej".

12:41

Coraz więcej osób odwołuje wakacje w Egipcie w reakcji na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Taki jest wniosek z danych Polskiej Izby Turystyki. Wielu zaniepokojonych klientów od piątku zgłasza się do biur podróży.

12:28

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu przekazał, że budynek placówki dyplomatycznej USA ucierpiał po poniedziałkowym ataku Iranu. Nikt nie został poszkodowany, a zniszczenia są niewielkie. Biorąc jednak pod uwagę niedawne słowa Donalda Trumpa, Teheran stąpa po cienkiej linii.

12:19

Parlament Iranu przygotowuje ustawę przewidującą wyjście kraju z traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) z 1968 roku - poinformował rzecznik irańskiego MSZ Esmail Bagei.

Wcześniej tego dnia prezydent Iranu Masud Pezeszkian zapewnił, że kraj nie dąży do posiadania broni nuklearnej. Podkreślił, że Iran ma jednocześnie prawo do badań i rozwoju technologii nuklearnej.

12:01

Szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha oświadczył w poniedziałek, że Rosja będzie atakować infrastrukturę energetyczną Ukrainy, gdy uwaga świata skupiona jest na Bliskim Wschodzie. Jako przykład podał niedzielny atak na obiekty w Krzemieńczuku w środkowej Ukrainie.



11:33

Organizatorzy otwierających się dziś targów zbrojeniowych Paris Air Show zamknęli stoiska wystawiennicze czterech głównych firm zbrojeniowych Izraela - podała agencja Reutera, powołując się na urzędników izraelskiego ministerstwa obrony.

Przyczyną decyzji było żądanie strony francuskiej, by firmy Elbit Systems, Rafael, IAI i Uvision usunęły z targów "broń ofensywną oraz kinetyczną". Wystawcy odmówili, stoiska zostały obudowane i zasłonięte wzniesionymi naprędce czarnymi ekranami.

11:22

"Premier Izraela Benjamin Netanjahu działa przeciwko Iranowi z naruszeniem prawa międzynarodowego i bez dostrzegalnej strategii" - pisze tygodnik "Der Spiegel". Jak dodaje, rząd Niemiec powinien wyciągnąć wnioski z wojny w Strefie Gazy i nie podchodzić już bezkrytycznie do Izraela.

11:05

Wspieranie Izraela w obronie to maksimum wsparcia Stanów Zjednoczonych w konflikcie z Iranem, a dla niektórych jest to już przekroczenie pewnej granicy - mówił w Studiu PAP analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Mateusz Piotrowski. Podkreślił, że w Waszyngtonie trwa spór ws. zaangażowania USA na Bliskim Wschodzie.

10:56

"Izraelczycy już zaatakowali ponad 700 celów w samym Iranie. Słabość reżimu i słabość systemu obrony tego państwa powoduje, że Izrael będzie miał pokusę, żeby maksymalnie wykorzystać okazję, która zdarza się bardzo rzadko w historii - żeby skutecznie cofnąć o wiele lat potencjał militarny swojego przeciwnika. Wydaje się, że Izrael nie będzie skłonny zatrzymać się w połowie drogi, nawet jeżeli w jednym z scenariuszy w grę wchodzi także tak głęboka destabilizacja Iranu, że pytanie, czy Izraelczycy nie pomogą wzruszyć jakichś przemian" - mówiła w rozmowie z Piotrem Salakiem na antenie internetowego Radia RMF24 dr Agnieszka Bryc, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ekspertka ds. stosunków międzynarodowych i Izraela.

10:35

"Planujemy przeprowadzić akcję, jak tylko skoordynujemy wszystkie służby". Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że będzie gotowe do ewakuowania Polaków z Izraela przez Jordanię.

10:27

Rynki finansowe przestały obawiać się eskalacji wojny Izraela z Iranem. Giełdowe indeksy rosną, a kursy ropy i waluty maleją. Ta ocena finansistów różni się znacznie od analiz ekspertów wojskowości.

10:08

Izraelskie służby medyczne poinformowały, że liczba ofiar śmiertelnych irańskich ataków na Izrael, przeprowadzonych w nocy z niedzieli na poniedziałek, wzrosła do ośmiu. Wcześniej informowano o pięciu zabitych. Obrażenia odniosło blisko 300 osób.

Francuska agencja AFP podała, że od piątku w wyniku irańskich ataków rakietowych zginęło 24 mieszkańców Izraela.

Niemiecka agencja dpa przypomniała, że w nocy z niedzieli na poniedziałek doszło łącznie do czterech celnych uderzeń w obiekty na terytorium Izraela. Ambasador USA Mike Huckabee poinformował na platformie X, że budynek filii ambasady w Tel Awiwie doznał niewielkich uszkodzeń, lecz nikt nie został ranny.

W Petah Tikwie, niedaleko Tel Awiwu, dwie osoby zginęły w wyniku bezpośredniego trafienia w tzw. bezpieczne pomieszczenie w mieszkaniu - przekazało izraelskie radio wojskowe, powołując się na rezultaty wstępnego dochodzenia.

"Chronione/wzmocnione pomieszczenia" położone wewnątrz domów i mieszkań zaprojektowano tak, by skutecznie chroniły mieszkańców przed odłamkami. W przeciwieństwie do podziemnych bunkrów pełniących funkcje schronów publicznych, nie zawsze są jednak w stanie wytrzymać bezpośredniego uderzenia o większej sile.

09:35

Stoiska czterech izraelskich firm na cyklicznej imprezie związanej z lotnictwem Paris Air Show zostały zamknięte przez organizatorów. Informację agencji Reutera przekazał przedstawiciel izraelskiego resortu obrony.

09:22

W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie musimy spodziewać się podwyżek na stacjach benzynowych. Paliwa mogą podrożeć do 6 groszy na litrze. Na razie nie grożą nam ceny na poziomie 7 zł i wyższe, które widzieliśmy po napaści Rosji na Ukrainę - mówi RMF FM Magdalena Robak, analityczka portalu e-petrol.

09:10

Nie wierzę, by Rosja, która prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, mogła być mediatorem w konflikcie pomiędzy Izraelem a Iranem - oświadczył w niedzielę prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wizyty na Grenlandii.

08:55

Izraelskie wojsko poinformowało, że w nocy z niedzieli na poniedziałek pociski wystrzelone z okrętów wojennych strąciły osiem bezzałogowych statków powietrznych wystrzelonych przez Iran.

08:31

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian zapewnił podczas poniedziałkowego posiedzenia parlamentu, że kraj nie dąży do posiadania broni nuklearnej. Podkreślił, że Iran ma jednocześnie prawo do badań nuklearnych i rozwoju technologii nuklearnej.

Cały naród Iranu musi połączyć siły i stanowczo przeciwstawić się (izraelskiej) agresji, która miała miejsce - powiedział Masud Pezeszkian, cytowany przez agencję Reutera.

Prezydent Iranu nazwał Izrael "ludobójczym przestępcą" i wezwał wszystkie kraje islamskie do połączenia sił i wsparcia Iranu.

08:16

"Arogancki dyktator Teheranu zamienił się w przerażonego mordercę, ostrzeliwującego cywilne cele" - oświadczył w poniedziałek rano minister obrony Izraela Israel Kac, mając na myśli - jak podał portal Times of Israel - przywódcę Iranu ajatollaha Alego Chameneia.

Szef izraelskiego resortu obrony zapowiedział, że mieszkańcy Teheranu "zapłacą, i to wkrótce" za irańskie ataki z ostatniej nocy m.in. na Tel Awiw i portowe miasto Hajfa.

Od piątku w Izraelu w wyniku irańskich ataków rakietowych i dronowych zginęło co najmniej 21 osób, z czego w nocy z niedzieli na poniedziałek - pięć. Celem irańskich rakiet był gęsto zaludniony obszar metropolitalny Tel Awiwu i położona nad Morzem Śródziemnym Hajfa.

08:09

Donald Trump odrzucił izraelski plan zamachu na najwyższego przywódcę Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego. Źródła CBS News twierdzą, że rozmowa między prezydentem USA i premierem Izraela miała mieć miejsce w piątek.

07:57

Bezpośrednie wciągnięcie Stanów Zjednoczonych do walki na Bliskim Wschodzie to jeden z czarnych scenariuszy - przyznał w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 gen. Stanisław Koziej, odnosząc się do trwającej od piątku wymiany ognia między Iranem a Izraelem. B. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i b. wiceszef MON zapewniał, że konflikt między tymi dwoma mocarstwami nie jest w żaden sposób korzystny dla Polski.

07:38

W Iranie przeprowadzono egzekucję mężczyzny skazanego na śmierć za współpracę z izraelską służbą wywiadowczą Mosad - podał Reuters, powołując się na irańską agencję prasową Fars.

Jest to trzecia w ostatnich tygodniach egzekucja osoby skazanej za szpiegostwo na rzecz Izraela.

07:22

Siły Obrony Izraela przekazały we wpisie na platformie X, że zaatakowały w Teheranie centra dowodzenia Al-Kuds, jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Z dołączonej do komunikatu grafiki wynika, że ostrzał objął 10 celów w stolicy Iranu.

07:05

Co najmniej cztery osoby zginęły, a 87 zostało rannych w nocy z niedzieli na poniedziałek w środkowym Izraelu w rezultacie irańskich ataków rakietowych - przekazał portal Times of Israel, powołując się na izraelskie służby ratownicze.

Wszyscy zabici to seniorzy; troje miało ok. 70 lat, a czwarta ofiara - 80 lat. Jedna osoba spośród rannych jest w stanie ciężkim, pięć w średnim - podał we wpisie na platformie X izraelski odpowiednik Czerwonego Krzyża, Magen Dawid.

Ratownicy wciąż przeszukują dwa z czterech obszarów, w które uderzyły irańskie rakiety balistyczne.

06:13

Izraelskie wojsko przekazało, że zaatakowało siedzibę sił Ghods w Teheranie, stolicy Iranu.

Siły Ghods to elitarna jednostka wojskowa prowadząca działania specjalne, wchodząca w struktury irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRHC).

06:01

Kanada, która w tym roku przewodniczy pracom G7, opublikowała listę priorytetów obrad G7 w ubiegłą sobotę. Są na niej bezpieczeństwo, energetyka, zmobilizowanie prywatnych inwestycji do budowy infrastruktury, a także Ukraina. Wśród zaproszonych gości jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział jednak w niedzielę dziennikarzom w Ottawie, że konflikt Izraela i Iranu będzie centralnym tematem szczytu. Również kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział w niedzielę tuż przed wylotem na szczyt, że wojna izraelsko-irańska będzie głównym tematem.

Formalnie szczyt G7 zaczyna się w niedzielę wieczorem i potrwa do wtorku.

05:47

W izraelskich atakach na Iran od piątku zginęły 224 osoby, a 1277 rannych zostało hospitalizowanych - poinformował w niedzielę wieczorem rzecznik irańskiego resortu zdrowia Hosejn Kermanpour. Dodał, że ponad 90 proc. ofiar stanowią cywile.

Wcześniej w niedzielę irański dziennik "Etemad" informował o 128 ofiarach śmiertelnych izraelskich ataków.

W irańskich nalotach na Izrael zginęło do tej pory 16 osób.

05:34

Myślę, że są dobre szanse, iż dojdzie do porozumienia Izraela z Iranem - powiedział w niedzielę prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Zadeklarował jednocześnie, że będzie nadal pomagał w obronie Izraela, lecz nie chciał powiedzieć, czy prosił Tel Awiw o wstrzymanie nalotów lub ataku przeciwko najwyższemu przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego.

05:26

Siły Obronne Izraela poinformowały w nocy z niedzieli na poniedziałek o wystrzeleniu przez Iran kolejnej salwy rakiet balistycznych w kierunku Izraela. Niemal w całym kraju ogłoszono alarm powietrzny; w Jerozolimie było słychać silne eksplozje.

Izraelskie Pogotowie ratunkowe przekazało, że zareagowało na zgłoszenia o uderzeniu rakiet w środkowym Izraelu. Kilka osób zostało lekko rannych.

To kolejny w ciągu ostatnich trzech dni nalot rakietowy Iranu na Izrael. Ataki są odwetem za trwającą operację Izraela, której deklarowanym celem jest zlikwidowanie zagrożenia ze strony irańskiego programu nuklearnego i rakietowego.

Od rozpoczęcia irańskich nalotów zginęło w nich 16 mieszkańców Izraela, a setki zostało rannych.

05:18

Irańska agencja prasowa IRNA podała, że w izraelskich atakach na Iran w niedzielę zabito szefa wywiadu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) gen. Mohammada Kazemiego i dwóch innych generałów służących w tej jednostce: Hassana Mohaghegha i Mohsena Bagheriego.

Mehr, inna z irańskich agencji prasowych, dodała, że w ostatnich atakach Izraela uszkodzono budynek MSZ w Teheranie. Izraelska armia poinformowała, że przeprowadziła w niedzielę wieczorem falę intensywnych nalotów na irańskie fabryki broni.

05:11

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odbyła w niedzielę rozmowę telefoniczną z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. "Iran jest głównym źródłem niestabilności w regionie" - stwierdziła po zakończeniu rozmowy. Na wtorek zaplanowano wideokonferencję szefów MSZ państw UE.