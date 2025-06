Coraz więcej osób odwołuje wakacje w Egipcie w reakcji na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Taki jest wniosek z danych Polskiej Izby Turystyki. Wielu zaniepokojonych klientów od piątku zgłasza się do biur podróży.

Turyści zaniepokojeni sytuacją na Bliskim Wschodzie / Shutterstock

Widzimy strach nawet przed wakacjami w Egipcie. Mimo naszych wcześniejszych informacji wiele osób nie zwraca uwagi na możliwości dodatkowego ubezpieczenia, na wypadek rezygnacji, niezależnie z jakiego powodu. Każdy agent i touroperator oferuje różne rodzaje doubezpieczenia się, między innymi na wypadek anulacji wyjazdu. To jest ważne, każdego roku coś się wydarza, pamiętajmy o tym, że różne sytuacje zdarzają się na świecie. Warto wziąć pod uwagę możliwości anulacji. To daje klientowi możliwość wycofania się, bez kosztów. Każdy wyjazd wakacyjny ma w koszcie ubezpieczenie, lecz najczęściej podstawowe. Warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie, nie tylko zdrowotne - podkreśla w rozmowie z naszym reporterem Paweł Radoliński, sekretarz Polskiej Izby Turystyki.

Touroperatorzy: "Dostajemy wiele pytań"

Przedstawiciele biur podróży zwracają uwagę, że od piątku wielu klientów dopytuje o to, czy ich planowany wyjazd do Egiptu dojdzie do skutku.

Obserwujemy wielki boom. Mamy dużo zapytań, zarówno o Izrael, jak i o Egipt, cały tamten rejon staje pod znakiem zapytania. Na pewno spływa wiele pytań do touroperatorów, którzy przygotowują różne możliwości anulacji, pamiętajmy, że nie każdy wyjazd można anulować, zwłaszcza ten, który już się zaczął. Proponujemy klientom kontakt z touroperatorem i uszczegółowienie, co robić. Każdy touroperator będzie miał konkretną ofertę. To może być na przykład zamiana, na przykład na wyjazd do Grecji, do Hiszpanii. Wszystko zależy od warunków zwłaszcza ubezpieczenia, które były podpisane i wykupione na początku decyzji o wyjeździe - dodaje w rozmowie z RMF FM sekretarz polskiej Izby Turystyki.

Izrael rozpoczął w piątek nad ranem zmasowane ataki na Iran, twierdząc, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Premier Izraela Benjamin Netanjahu mówił tego dnia, że Iran ma wystarczającą ilość wzbogaconego uranu, by zbudować dziewięć bomb atomowych. Iran nazwał atak "deklaracją wojny" i odpowiedział nalotami z użyciem rakiet balistycznych na Izrael.