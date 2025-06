"Trwają finalne przygotowania do bezpiecznej, zorganizowanej akcji ewakuacyjnej. Powrót do kraju jest bezpłatny. Lotnictwo wojskowe jest w pełni przygotowane do pomocy od pierwszych godzin kryzysu" - podkreślił na X Kosiniak-Kamysz.



Również resort spraw zagranicznych zapewniał w niedzielę, że nie prowadzi akcji "komercyjnej ewakuacji" z Izraela.