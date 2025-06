W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie musimy spodziewać się podwyżek na stacjach benzynowych. Paliwa mogą podrożeć do 6 groszy na litrze. "Na razie nie grożą nam ceny na poziomie 7 zł i wyższe, które widzieliśmy po napaści Rosji na Ukrainę" - mówi RMF FM, Magdalena Robak, analityczka portalu e-petrol.

W Polsce ceny benzyny będą rosły, ale nie aż tak drastycznie jak po ataku Rosji na Ukrainę - spodziewane podwyżki to około 6 groszy na litrze.

Wpływ na ceny paliw mają także uszkodzenia infrastruktury naftowej w Izraelu oraz możliwe dalsze ataki na irańskie złoża gazu i ropy.

Kolejne zmiany cen zależą od rozwoju konfliktu i decyzji grupy G7 podczas trwających właśnie obrad w Kanadzie.

Choć najnowsza odsłona wojny na Bliskim Wschodzie między Izraelem a Iranem coraz mocniej się intensyfikuje, to ceny ropy naftowej przestały rosnąć. Poniedziałkowy poranek zaczął się ceną "czarnego złota" na poziomie 72 dolarów za baryłkę.



To zauważalnie więcej niż w czwartek, gdy przed uderzeniem Izraela na Iran ropa kosztowała 68 dolarów, ale mniej niż po ataku, gdy za ropę płacono na nawet 76 dolarów - zauważa Krzysztof Berenda, dziennikarz RMF FM.

Będą podwyżki paliw

Oznacza to jednak, że ceny na stacjach benzynowych w Polsce będą wyższe.

Paliwa będą drożeć. One nawet drożałyby, gdyby nie miało miejsca to, do czego doszło na Bliskim Wschodzie - mówi RMF FM Magdalena Robak, analityczka z portalu e-petrol.

W tym tygodniu podwyżki cen paliw w Polsce będą jednak umiarkowane.

Na razie nie grożą nam ceny na poziomie 7 złotych i wyższe, które widzieliśmy po napaści Rosji na Ukrainę. Paliwa mogą podrożec na stacjach do 6 groszy na litrze - mówi Magdalena Robak.

Oczy zwrócone na Bliski Wschód

Dalsze podwyżki zalezą od tego, jak ten konflikt będzie się rozwijał. I od tego, co w Kanadzie ustali G7, czyli grupa 7 najbogatszych krajów świata (obrady zaczęły się w niedzielę, potrwają do wtorku).

Rynki ropy przygotowują się na eskalację napięcia na Bliskim Wschodzie i możliwe zakłócenia w dostawach z regionu produkującego ok. 1/3 światowej ropy naftowej.

Ropociągi i linie przesyłowe między poszczególnymi blokami rafinerii ropy naftowej w Hajfie w Izraelu zostały uszkodzone po tym, jak Iran wystrzelił w nocy z soboty na niedzielę w kierunku Izraela około 80 pocisków.

Z kolei izraelskie lotnictwo zaatakowało w sobotę wieczorem Teheran, uderzając w dwa magazyny paliw.

Izrael dokonał ataku na ogromne złoża gazu w Zatoce Perskiej - doszło do potężnej eksplozji i pożaru w zakładzie przetwórstwa gazu połączonego z gigantycznym irańskim polem South Pars.

To było naprawdę znaczące uderzenie - ocenił Richard Jonathan Bronze, analityk firmy konsultingowej Energy Aspects Ltd.

Wygląda na to, że jesteśmy w cyklu eskalacji konfliktu i pojawiają się pytania, czy Izrael zamierza zaatakować więcej irańskiej infrastruktury energetycznej - dodał.