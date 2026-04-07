Sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej napięta. Premier Pakistanu Shehbaz Sharif wezwał prezydenta USA Donalda Trumpa do przedłużenia ultimatum wobec Iranu o dwa tygodnie. Zaapelował też do władz w Teheranie o otwarcie cieśniny Ormuz na ten czas. Apel pojawił się tuż przed zapowiadanymi przez Trumpa zmasowanymi atakami na Iran.
We wtorkowy wieczór premier Pakistanu Shehbaz Sharif wystosował pilny apel do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, prosząc o przedłużenie ultimatum wobec Iranu o kolejne dwa tygodnie. Jednocześnie zwrócił się do władz w Teheranie o otwarcie cieśniny Ormuz na ten czas, co miałoby umożliwić dalsze negocjacje i złagodzenie napięć w regionie.
W swoim wpisie w mediach społecznościowych Sharif podkreślił, że "dyplomatyczne wysiłki na rzecz pokojowego rozwiązania trwającej wojny na Bliskim Wschodzie przynoszą systematyczne i zdecydowane postępy i mogą w najbliższej przyszłości przełożyć się na realne rezultaty". Premier Pakistanu zaapelował również o dwutygodniowy rozejm, aby dać szansę na dyplomatyczne zakończenie konfliktu.
Na propozycję Sharifa szybko zareagowała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, informując, że prezydent Trump jest świadomy apelu i wkrótce zostanie udzielona oficjalna odpowiedź. Z kolei agencja Reutera, powołując się na wysokiego rangą irańskiego urzędnika, przekazała, że Teheran "pozytywnie rozpatruje" wniosek premiera Pakistanu.
Pakistan odgrywa obecnie istotną rolę mediatora w trwającym od 28 lutego konflikcie na Bliskim Wschodzie. Islamabad pośredniczy w rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, choć pojawiają się sprzeczne informacje na temat tego, czy komunikacja między Waszyngtonem a Teheranem nadal odbywa się za pośrednictwem Pakistanu lub innych państw.
W ostatnich dniach prezydent Trump wielokrotnie groził przeprowadzeniem zmasowanego ataku na irańską infrastrukturę, w tym na elektrownie, mosty i instalacje odsalania wody. Amerykański przywódca uzależnił rezygnację z ataku od spełnienia przez Iran warunków ultimatum, które obejmują m.in. zawarcie porozumienia w sprawie programu nuklearnego oraz otwarcie cieśniny Ormuz.
Trump kilkakrotnie przesuwał ostateczny termin ultimatum, jednak według ostatnich informacji, czas na spełnienie żądań USA upływa o godz. 2 w środę czasu polskiego. Władze Iranu zapowiedziały już, że w przypadku amerykańskiego ataku odpowiedzą zdecydowanym odwetem.