Trwa wymiana ognia między Izraelem a Iranem. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 87 zostało rannych w nocy z niedzieli na poniedziałek w środkowym Izraelu w rezultacie irańskich ataków rakietowych. Niemal w całym Izraelu ogłoszono alarm powietrzny; w Jerozolimie i Tel Awiwie było słychać głośne eksplozje. Siły Obrony Izraela przekazały, że zaatakowały w Teheranie centra dowodzenia Al-Kuds, jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Z dołączonej do komunikatu grafiki wynika, że ostrzał objął 10 celów w stolicy Iranu. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie zbieramy w naszej relacji tekstowej na żywo.

Ultraortodoksyjny Żyd stojący na gruzach szkoły w środkowym Izraelu; budynek został zniszczony przez irański pocisk balistyczny / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Od piątkowego poranka trwa wymiana ognia między Izraelem a Iranem. Zmasowanie ataki powietrzne rozpoczął Izrael, twierdząc, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Premier Izraela Benjamin Netanjahu mówił tego dnia, że Iran ma wystarczającą ilość wzbogaconego uranu, by zbudować dziewięć bomb atomowych. Iran nazwał atak "deklaracją wojny" i odpowiedział nalotami z użyciem rakiet balistycznych na Izrael.

Irańskie władze podały w niedzielę, że w wyniku izraelskich ataków zginęło od piątku co najmniej 224 ludzi. Z kolei w Izraelu odnotowano co najmniej 21 ofiar śmiertelnych irańskich ataków odwetowych.

Obie strony zapowiadają kolejne uderzenia. Światowi przywódcy wzywają do deeskalacji i powrotu Iranu do negocjacji w kwestii programu jądrowego tego państwa.

09:35

Stoiska czterech izraelskich firm na cyklicznej imprezie związanej z lotnictwem Paris Air Show zostały zamknięte przez organizatorów. Informację agencji Reutera przekazał przedstawiciel izraelskiego resortu obrony.

09:10

Nie wierzę, by Rosja, która prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, mogła być mediatorem w konflikcie pomiędzy Izraelem a Iranem - oświadczył w niedzielę prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wizyty na Grenlandii.

08:55

Izraelskie wojsko poinformowało, że w nocy z niedzieli na poniedziałek pociski wystrzelone z okrętów wojennych strąciły osiem bezzałogowych statków powietrznych wystrzelonych przez Iran.

08:31

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian zapewnił podczas poniedziałkowego posiedzenia parlamentu, że kraj nie dąży do posiadania broni nuklearnej. Podkreślił, że Iran ma jednocześnie prawo do badań nuklearnych i rozwoju technologii nuklearnej.

Cały naród Iranu musi połączyć siły i stanowczo przeciwstawić się (izraelskiej) agresji, która miała miejsce - powiedział Masud Pezeszkian, cytowany przez agencję Reutera.

Prezydent Iranu nazwał Izrael "ludobójczym przestępcą" i wezwał wszystkie kraje islamskie do połączenia sił i wsparcia Iranu.

08:16

"Arogancki dyktator Teheranu zamienił się w przerażonego mordercę, ostrzeliwującego cywilne cele" - oświadczył w poniedziałek rano minister obrony Izraela Israel Kac, mając na myśli - jak podał portal Times of Israel - przywódcę Iranu ajatollaha Alego Chameneia.

Szef izraelskiego resortu obrony zapowiedział, że mieszkańcy Teheranu "zapłacą, i to wkrótce" za irańskie ataki z ostatniej nocy m.in. na Tel Awiw i portowe miasto Hajfa.

Od piątku w Izraelu w wyniku irańskich ataków rakietowych i dronowych zginęło co najmniej 21 osób, z czego w nocy z niedzieli na poniedziałek - pięć. Celem irańskich rakiet był gęsto zaludniony obszar metropolitalny Tel Awiwu i położona nad Morzem Śródziemnym Hajfa.

07:38

W Iranie przeprowadzono egzekucję mężczyzny skazanego na śmierć za współpracę z izraelską służbą wywiadowczą Mosad - podał Reuters, powołując się na irańską agencję prasową Fars.

Jest to trzecia w ostatnich tygodniach egzekucja osoby skazanej za szpiegostwo na rzecz Izraela.

07:22

Siły Obrony Izraela przekazały we wpisie na platformie X, że zaatakowały w Teheranie centra dowodzenia Al-Kuds, jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Z dołączonej do komunikatu grafiki wynika, że ostrzał objął 10 celów w stolicy Iranu.

07:05

Co najmniej cztery osoby zginęły, a 87 zostało rannych w nocy z niedzieli na poniedziałek w środkowym Izraelu w rezultacie irańskich ataków rakietowych - przekazał portal Times of Israel, powołując się na izraelskie służby ratownicze.

Wszyscy zabici to seniorzy; troje miało ok. 70 lat, a czwarta ofiara - 80 lat. Jedna osoba spośród rannych jest w stanie ciężkim, pięć w średnim - podał we wpisie na platformie X izraelski odpowiednik Czerwonego Krzyża, Magen Dawid.

Ratownicy wciąż przeszukują dwa z czterech obszarów, w które uderzyły irańskie rakiety balistyczne.

06:13

Izraelskie wojsko przekazało, że zaatakowało siedzibę sił Ghods w Teheranie, stolicy Iranu.

Siły Ghods to elitarna jednostka wojskowa prowadząca działania specjalne, wchodząca w struktury irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRHC).

06:01

Kanada, która w tym roku przewodniczy pracom G7, opublikowała listę priorytetów obrad G7 w ubiegłą sobotę. Są na niej bezpieczeństwo, energetyka, zmobilizowanie prywatnych inwestycji do budowy infrastruktury, a także Ukraina. Wśród zaproszonych gości jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział jednak w niedzielę dziennikarzom w Ottawie, że konflikt Izraela i Iranu będzie centralnym tematem szczytu. Również kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział w niedzielę tuż przed wylotem na szczyt, że wojna izraelsko-irańska będzie głównym tematem.

Formalnie szczyt G7 zaczyna się w niedzielę wieczorem i potrwa do wtorku.

05:47

W izraelskich atakach na Iran od piątku zginęły 224 osoby, a 1277 rannych zostało hospitalizowanych - poinformował w niedzielę wieczorem rzecznik irańskiego resortu zdrowia Hosejn Kermanpour. Dodał, że ponad 90 proc. ofiar stanowią cywile.

Wcześniej w niedzielę irański dziennik "Etemad" informował o 128 ofiarach śmiertelnych izraelskich ataków.

W irańskich nalotach na Izrael zginęło do tej pory 16 osób.

05:34

Myślę, że są dobre szanse, iż dojdzie do porozumienia Izraela z Iranem - powiedział w niedzielę prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Zadeklarował jednocześnie, że będzie nadal pomagał w obronie Izraela, lecz nie chciał powiedzieć, czy prosił Tel Awiw o wstrzymanie nalotów lub ataku przeciwko najwyższemu przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego.

05:26

Siły Obronne Izraela poinformowały w nocy z niedzieli na poniedziałek o wystrzeleniu przez Iran kolejnej salwy rakiet balistycznych w kierunku Izraela. Niemal w całym kraju ogłoszono alarm powietrzny; w Jerozolimie było słychać silne eksplozje.

Izraelskie Pogotowie ratunkowe przekazało, że zareagowało na zgłoszenia o uderzeniu rakiet w środkowym Izraelu. Kilka osób zostało lekko rannych.

To kolejny w ciągu ostatnich trzech dni nalot rakietowy Iranu na Izrael. Ataki są odwetem za trwającą operację Izraela, której deklarowanym celem jest zlikwidowanie zagrożenia ze strony irańskiego programu nuklearnego i rakietowego.

Od rozpoczęcia irańskich nalotów zginęło w nich 16 mieszkańców Izraela, a setki zostało rannych.

05:18

Irańska agencja prasowa IRNA podała, że w izraelskich atakach na Iran w niedzielę zabito szefa wywiadu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) gen. Mohammada Kazemiego i dwóch innych generałów służących w tej jednostce: Hassana Mohaghegha i Mohsena Bagheriego.

Mehr, inna z irańskich agencji prasowych, dodała, że w ostatnich atakach Izraela uszkodzono budynek MSZ w Teheranie. Izraelska armia poinformowała, że przeprowadziła w niedzielę wieczorem falę intensywnych nalotów na irańskie fabryki broni.

05:11

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odbyła w niedzielę rozmowę telefoniczną z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. "Iran jest głównym źródłem niestabilności w regionie" - stwierdziła po zakończeniu rozmowy. Na wtorek zaplanowano wideokonferencję szefów MSZ państw UE.