Czyżby amerykański atak na irańskie obiekty nuklearne przyniósł niewielki skutek? Tak twierdzą CNN i "New York Times", które powołują się na trzy źródła związane z wywiadem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podstawowe elementy irańskiego programu nuklearnego nie zostały zniszczone, a rozwój atomowych planów Teheranu mógł zostać cofnięty zaledwie o kilka miesięcy. Kłóci się to z oficjalnymi twierdzeniami amerykańskich władz.

Zdjęcie satelitarne przedstawiające zakład wzbogacania uranu w Fordo (widok z 20 czerwca 2025 r., przed amerykańskim atakiem bombowym) / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

Omawiana przez CNN wstępna ocena została wydana przez działającą w ramach Pentagonu agencję wywiadu wojskowego. Jest oparta o analizę szkód, przeprowadzoną przez Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych po amerykańskich atakach na trzy obiekty nuklearne Iranu, do których doszło w nocy z sobotę na niedzielę. Stacja zaznaczyła, że analiza zniszczeń obiektów i wpływu ataków na irańskie ambicje nuklearne trwa i może ulec zmianie wraz z pojawieniem się większej ilości informacji wywiadowczych.

Dwa źródła zaznajomione ze wstępną oceną wywiadowczą przekazały, że irańskie zapasy wzbogaconego uranu nie zostały zniszczone. Duża część uranu miała zostać przetransportowana w inne miejsce przed atakiem. Możliwe, że uran trafił do tajnych irańskich obiektów nuklearnych. Jeden z rozmówców przekazał, że wirówki są w znacznym stopniu "nietknięte".

Również "New York Times" napisał, że wstępne oceny wskazują, iż w wyniku amerykańskiego ataku wejścia do dwóch obiektów zostały odizolowane, jednak podziemne budynki nie uległy zniszczeniu. Więc ocena jest taka, że USA cofnęły (program nuklearny) może najwyżej o kilka miesięcy - powiedziało źródło.

Zdjęcie satelitarne zakładu wzbogacania uranu w Fordo po amerykańskim ataku bombowym (widoczne dziury po bombach) / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

Amerykańskie władze nie zgadzają się z raportem

Wstępne oceny są sprzeczne z deklaracjami prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który zapewnia, że uderzenia "całkowicie i totalnie unicestwiły" irańskie zakłady wzbogacania uranu.

Stacja CNN podała, że Biały Dom nie zgodził się z omawianą przez media oceną. "Wyciek tej rzekomej oceny to ewidentna próba poniżenia prezydenta Trumpa i zdyskredytowania odważnych pilotów myśliwców, którzy przeprowadzili doskonale wykonaną misję zniszczenia irańskiego programu nuklearnego" - oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. "Wszyscy wiedzą, co się dzieje, gdy zrzucasz dokładnie na cel 14 bomb o masie 13 ton: całkowite zniszczenie" - dodała.

Z doniesieniami amerykańskich mediów nie zgodził się szef Pentagonu Pete Hegseth. "Na podstawie wszystkiego, co widzieliśmy, a ja to wszystko widziałem - nasza kampania bombardowań zniszczyła zdolność Iranu do tworzenia broni jądrowej. Nasze potężne bomby trafiły dokładnie w odpowiednie miejsce każdego celu i działały idealnie" - stwierdził polityk oświadczeniu cytowanym m.in. przez CNN. "Każdy, kto mówi, że bomby nie były niszczycielskie, próbuje po prostu podważyć prezydenta i udaną misję" - dodał.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump / Freek van den Bergh / PAP/EPA

Jak wiemy, Biały Dom potwierdził istnienie raportu, lecz stwierdził, że się z nim nie zgadza. Mimo to Donald Trump zarzucił mediom, że opublikowały "fake news". "FAKE NEWS CNN, RAZEM Z UPADAJĄCYM NEW YORK TIMES, POŁĄCZYŁY SIĘ W PRÓBIE SZKALOWANIA JEDNEGO Z NAJBARDZIEJ UDANYCH ATAKÓW WOJSKOWYCH W HISTORII. OBIEKTY NUKLEARNE W IRANIE ZOSTAŁY CAŁKOWICIE ZNISZCZONE! ZARÓWNO TIMES, JAK I CNN SĄ ATAKOWANE PRZEZ OPINIĘ PUBLICZNĄ!" - napisał prezydent USA we wpisie na swojej platformie społecznościowej Truth Social.