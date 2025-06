Nie wiadomo jeszcze, ile czasu minie między startem a dokowaniem do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na razie - według planów - astronauci mają dotrzeć do ISS ok. godz. 13:00 czasu polskiego w czwartek. Więcej na temat procedury startu, lotu na ISS i całej misji przeczytasz w naszym archiwalnym artykule .

Poniżej można zobaczyć, jak wyglądał start misji Ax-4. Relację na żywo prowadziła m.in. amerykańska agencja NASA.

Sławosz Uznański-Wiśniewski poleciał na orbitę okołoziemską jako drugi Polak w historii - po Mirosławie Hermaszewskim, który dokonał tego w 1978 r. Jest jednak pierwszym polskim astronautą, który będzie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Start misji był wielokrotnie przekładany

Start misji Ax-4 był wielokrotnie przekładany. Powodem odkładania lotu w ciągu ostatnich niemal dwóch tygodni był wyciek w rosyjskim module serwisowym Zwiezda na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. NASA informowała, że po naprawach spadające ciśnienie w stacji się ustabilizowało, lecz w ostatnich dniach prowadziła dalsze analizy.

Centrum Kosmiczne Johna F. Kennedy’ego na przylądku Canaveral w amerykańskim stanie Floryda / Leszek Szymański / PAP/EPA

Misja, która dziś wystartowała, jest czwartym komercyjnym lotem na ISS firmy Axiom Space. Astronauci - była astronautka NASA Peggy Whitson (dowódczyni), pilot Shubhanshu Shukla z Indii oraz specjaliści naukowcy Sławosz Uznański-Wiśniewski i Tibor Kapu z Węgier - spędzą na ISS do 14 dni, wykonując ok. 60 eksperymentów naukowych, w tym 13 przygotowanych przez polskich naukowców. Na ISS lecą na pokładzie kapsuły Crew Dragon - ostatniej stworzonej przez SpaceX - dla której jest to pierwszy lot w Kosmos.