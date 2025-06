CNN potwierdził wcześniejsze informacje, że USA spodziewały się irańskiego ataku oraz że była to odpowiedź podobna do odwetu Teheranu za zabicie generała Kasema Sulejmaniego w 2020 roku. Również wtedy doszło do ataku rakietowego na bazy USA na Bliskim Wschodzie, który również nie spowodował ofiar śmiertelnych.

Potwierdził to także w poniedziałek przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson. Powiedział, że otrzymał tego poranka informacje wywiadowcze oraz że ostrzelanie bazy w Katarze to był "atak, który był spodziewany".

Trump: Obiekty zaatakowane przez nas w Iranie zostały całkowicie zniszczone

Trump dotąd nie odniósł się do irańskiego ataku. Zamieścił jedynie wpis na swojej platformie społecznościowej, w którym oskarżył media o kłamstwa dotyczące skutków sobotnich uderzeń na irańskie obiekty atomowe.

"Obiekty, które zaatakowaliśmy w Iranie, zostały całkowicie zniszczone i wszyscy to wiedzą. Tylko (media rozpowszechniające) fake newsy mogą twierdzić inaczej, bo próbują deprecjonować (atak) jak tylko się da. A nawet one podają, że (obiekty) zostały 'całkiem porządnie zniszczone'!" - napisał Trump w sieci społecznościowej Truth Social.

We wpisie prezydent zarzucił szerzenie nieprawdziwych informacji niektórym pracownikom telewizji CNN, ABC News i NBC News.

"To się nigdy nie kończy z tymi kanaliami w mediach, dlatego ich oceny są NAJNIŻSZE W HISTORII — ZEROWA WIARYGODNOŚĆ!!!" - oburzył się Trump.

Prezydent oświadczył wcześniej, że obiekty zaatakowane przez siły amerykańskie zostały "całkowicie i totalnie" zniszczone. Szacowanie skali zniszczeń nie zostało jednak jeszcze zakończone.

Iran ostrzelał amerykańską bazę w Katarze

W odwecie za amerykańskie bombardowanie Iran ostrzelał w poniedziałek amerykańską bazę lotniczą Al Udeid w Katarze. W ataku - jak twierdzą władze Kataru - nie ma ani ofiar śmiertelnych, ani rannych, a rakiety "zostały przechwycone".

Amerykańskie źródło cytowane przez Reutersa, podało, że żadna z wystrzelonych przez irańską Gwardię Rewolucyjną rakiet nie trafiła w cel w Katarze. Wcześniej nieoficjalnie mówiono o 10 pociskach krótkiego i średniego zasięgu.

Baza Al Udeid, położona około 40 kilometrów od Ad-Dauhy, była wcześniej ewakuowana. Opuściły ją m.in. samoloty bojowe.

Irańska agencja Tasnim poinformowała, że operacja odwetowa nosi kryptonim "Zapowiedź zwycięstwa". Teheran podkreślił, że w ataku użyto tylu samo pocisków, co USA wykorzystały w bombardowaniu Iranu z soboty na niedzielę. Irańskie wojsko oznajmiło, że trafiło w Al Udeid w Katarze z "dewastującym i potężnym" skutkiem.

Źródła izraelskie informowały o jednej rakiecie wystrzelonej na niesprecyzowaną bazę w Iraku. Według władz amerykańskich żadna rakieta nie została jednak wystrzelona z Iranu na terytorium Iraku.