Co dalej z Polską 2050?

Minister skomentowała także rozliczenia wewnątrz jej ugrupowania, po słabym wyniku kandydata Trzeciej Drogi - która już się rozpadła - w wyborach prezydenckich, Szymona Hołowni.

Jak stwierdziła, ugrupowanie marszałka Sejmu przyjęło wynik z pokorą, która "powinna się rozciągnąć na całą koalicję rządzącą".

Wszyscy powinni przemyśleć, co się zdarzyło. Żeby pójść z nowym impetem do przodu - oceniła.

Podkreśliła, że Polska 2050 wyciągnęła lekcję z wyborów prezydenckich.

Wyszliśmy z bardzo jasnym programowym celem, czego chcemy z "piątką" Polski 2050. To jest nasz wkład w programie dla rządu. Nasz sens jest w zmienianiu Polski i komunikowaniu ludziom tego, co dowozimy - stwierdziła.

Dopytywana z kolei, czy ugrupowanie Szymona Hołowni będzie "skręcać w prawo” stwierdziła, że Polska 2050 jest formacją centrową.

Doprecyzowała, że "centrowość" rozumie przede wszystkim jako brak zgody na radykalizmy.

Po pierwsze odważny rozwój, a po drugie społeczni wolnościowcy – wskazała.

Pełczyńska-Nałęcz stanowczo o micie "sfałszowaniu wyborów"

Polityczka Polski 2050 była też pytana o kwestię powyborczych protestów i sugestii części polityków Platformy Obywatelskiej o "sfałszowaniu" głosowania w II turze.

Jest różnica pomiędzy propaństwowym dążeniem do ustabilizowania i wzbudzenia wiary do instytucji wyborów, i to jest bardzo ważne - jestem cała za tym - a rozhuśtywaniem emocji, dlatego, że nie nasz wygrał - powiedziała.

Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która w przeszłości pełniła funkcję ambasadora Polski w Rosji, skomentowała także ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie.

Między pokojem a zawieszeniem broni jest bardzo duża różnica. Jest duża zmienność deklaracji po stronie prezydenta Donalda Trumpa. Izrael nie do końca liczy się z tym, czego chcą USA i ciągnie w swoją stronę - stwierdziła, odnosząc się do ogłoszonego przez amerykańskiego przywódcę w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu zawieszenia broni w konflikcie na linii Izrael - Iran.