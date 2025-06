Niedzielne referendum dotyczące odwołania burmistrza i rady miejskiej Głubczyc (woj. opolskie) zostało uznane za nieważne. Powodem była zbyt niska frekwencja – poinformowała Katarzyna Budzyńska, p.o. dyrektora opolskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Referendum w Głubczycach nieważne z powodu niskiej frekwencji

W niedzielę mieszkańcy Głubczyc mogli zdecydować o przyszłości burmistrza i rady miejskiej. Inicjatorzy referendum zarzucali władzom miasta m.in. nieuzasadnione wydatki na administrację, brak działań na rzecz rozwoju oraz gorsze traktowanie niektórych sołectw.

Jak poinformowała opolska delegatura Krajowego Biura Wyborczego, do głosowania uprawnionych było 16 442 mieszkańców. W referendum w sprawie odwołania burmistrza udział wzięło 2 003 osoby (12,18 proc. uprawnionych), a w sprawie odwołania rady miejskiej - 2 005 osób (12,19 proc.).

Aby referendum było ważne, do urn musiało pójść co najmniej 3/5 liczby osób, które głosowały w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 roku. Wówczas zagłosowało 8 853 mieszkańców, co oznacza, że w niedzielnym referendum próg ważności wynosił 5 312 osób.

To już drugie w tym roku referendum w Głubczycach, które zostało unieważnione z powodu niskiej frekwencji. W lutym podobny los spotkał głosowanie dotyczące lokalizacji na terenie gminy wiatraków produkujących energię elektryczną.