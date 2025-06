Ważne przypomnienie od ZUS dla rodziców. Jeśli planujesz złożyć wniosek o świadczenie 800 plus, czas nagli. Rodzic, który zdąży wysłać wniosek do końca czerwca, nie tylko otrzyma świadczenie za ten miesiąc, ale także zyska na wyrównaniu, nie tracąc finansowo. Do tej pory o świadczenie na niemal 7 mln dzieci wystąpili ich opiekunowie, a wypłacone świadczenia przekroczyły już 5 mld zł.

800 plus: ZUS wypłacił już świadczenia na niemal 7 mln dzieci / Shutterstock ZUS przypomina, że większość rodziców już dostała 800 plus za czerwiec, ale niektórzy wciąż muszą złożyć wniosek.

Wnioski złożone do końca czerwca mogą liczyć na wyrównanie za ten miesiąc, ale te z błędami mogą potrwać dłużej.

Sprawdź, jak uniknąć opóźnień i jakie są szczegóły nowych przepisów - przeczytaj cały artykuł! Zobacz również: Nowe dane dot. wynagrodzeń. Tyle średnio zarabiamy

Polska tania jak barszcz? Zaskakujące dane Eurostatu 800 plus: ZUS wypłacił już świadczenia na niemal 7 mln dzieci Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że większość rodziców nie zwlekała z wysłaniem wniosku o 800 plus i już otrzymała świadczenie za czerwiec - pierwszy miesiąc nowego okresu wypłat. Dane ZUS pokazują, że dotychczas opiekunowie wystąpili o świadczenie na prawie 7 milionów dzieci. Jednak wciąż są osoby, które o zgłoszeniu zapomniały lub zwlekają z jego złożeniem. Terminy ważne dla rodziców Rodzice, którzy zdążą z wnioskiem do końca czerwca, mogą liczyć na wyrównanie za ten miesiąc. ZUS ma czas na realizację czerwcowych wniosków do sierpnia, choć zazwyczaj proces weryfikacji i wypłat jest znacznie szybszy. Warto jednak pamiętać, że wnioski zawierające błędy wymagają dodatkowych wyjaśnień, co może wydłużyć czas oczekiwania na świadczenie. Jeśli wniosek wpłynie w lipcu lub później, wypłata świadczenia będzie przysługiwała od miesiąca złożenia wniosku, bez możliwości wyrównania za wcześniejsze miesiące. 800 plus: Jak złożyć wniosek? ZUS przyjmuje wnioski wyłącznie w formie elektronicznej. Świadczenia są wypłacane bezgotówkowo, na rachunki bankowe świadczeniobiorców. Rodzice mogą składać wnioski za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, portalu Emp@tia, korzystając z bankowości elektronicznej lub bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS. Kto może otrzymać 800 plus? Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodów opiekuna. Od czerwca tego roku wprowadzono jednak wyjątek dotyczący uchodźców z Ukrainy. Zgodnie z nowymi przepisami mogą oni otrzymać świadczenie wychowawcze tylko na dzieci uczęszczające do polskiej szkoły lub tzw. zerówki. Warunek ten nie dotyczy jednak dzieci młodszych, na które obowiązek nauki jeszcze nie obowiązuje.