"Nature Communications" informuje, że naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. Może ono ocenić szanse na przeżycie na podstawie szybkości starzenia, a więc służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka.

Nowe narzędzie AI

Narzędzie FaceAge zostało opracowane przez zespół badawczy szpitala Mass General Brigham. Oparte na sztucznej inteligencji - AI - może oszacować wiek biologiczny osoby na podstawie jednego zdjęcia. W ramach nowego badania naukowcy wykazali, że szacowanie wieku biologicznego na podstawie wielu zdjęć wykonanych w różnym czasie może dostarczyć wielu cennych dodatkowych informacji. 

W przypadku osób chorych na raka, które szybko starzały się pomiędzy poszczególnymi zdjęciami wykonanymi w trakcie leczenia, szanse na przeżycie były mniejsze. Wyniki badań sugerują, że wskaźnik starzenia się twarzy – który wykorzystuje zdjęcia do pomiaru zmian wieku biologicznego w czasie – może służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka. 

Autorzy przeanalizowali za pomocą FaceAge po dwa zdjęcia każdego z 2279 pacjentów z nowotworem, wykonane w różnych punktach czasowych w trakcie leczenia. Wyższy wskaźnik starzenia się twarzy był istotnie związany ze zmniejszonym prawdopodobieństwem przeżycia.

"Określenie tempa starzenia się twarzy na podstawie wielu jej rutynowych zdjęć pozwala na śledzenie stanu zdrowia danej osoby niemal w czasie rzeczywistym. Nasze badanie sugeruje, że pomiar wieku twarzy FaceAge w czasie może udoskonalić spersonalizowane planowanie leczenia, usprawnić doradztwo pacjentom oraz pomóc w ustaleniu częstotliwości i intensywności onkologicznych wizyt kontrolnych" – powiedział dr Raymond Mak, współautor i współautor publikacji, radioonkolog w Mass General Brigham Cancer Institute i członek wydziału programu Sztucznej Inteligencji w Medycynie w Mass General Brigham. 

Pacjenci onkologiczni wyglądają na 5 lat starszych

Badanie opublikowane w ubiegłym roku wykazało, że pacjenci z chorobą nowotworową wyglądają według FaceAge na około pięć lat starszych niż ich wiek chronologiczny, a bardziej odbiegające od wieku chronologicznego szacunki FaceAge korelują z gorszymi wynikami przeżycia po leczeniu raka.

W nowym badaniu naukowcy starali się dowiedzieć, jakich informacji może dostarczyć FaceAge po zastosowaniu do wielu zdjęć tej samej osoby wykonanych w czasie. Przeanalizowano zdjęcia twarzy pacjentów z kohorty z różnymi typami nowotworów, którzy otrzymali co najmniej dwa cykle radioterapii w szpitalu Brigham and Women’s Hospital w latach 2012–2023. 

Starzenie się twarzy pacjentów wyprzedzało ich starzenie chronologiczne o 40 proc.

Zdjęcia wykonano w ramach rutynowego przebiegu klinicznego dla każdego oddzielnego cyklu radioterapii. FAR obliczono jako zmianę wieku twarzy między tymi dwoma punktami czasowymi, podzieloną przez przedział czasowy. Naukowcy obliczyli również odchylenie wieku twarzy - FaceAge Deviation, FAD - które pozwala szacować, jak biologicznie staro lub młodo wyglądał pacjent na pojedynczym zdjęciu twarzy w stosunku do wieku chronologicznego.

Mediana wyników FAR wskazała, że starzenie się twarzy pacjentów wyprzedzało ich starzenie chronologiczne o 40 proc. Wyższy wskaźnik starzenia się twarzy, czyli przyspieszone starzenie, wiązał się z krótszym przeżyciem, a efekt był najsilniejszy, gdy odstęp między zdjęciami wynosił dwa lata lub więcej.

Ponadto pacjenci z wysokimi wartościami wskaźnik starzenia się twarzy oraz odchylenia wieku twarzy istotnie częściej mieli niższe prawdopodobieństwo przeżycia. Jednak wskaźnik starzenia się twarzy z większym prawdopodobieństwem przewidywał wyniki przeżycia w dłuższych odstępach czasu niż FAD – co wskazuje, że pomiary dynamiczne mogą być bardziej wiarygodne niż odczyty w pojedynczych punktach czasowych.

"Śledzenie FaceAge w czasie na podstawie prostych zdjęć oferuje nieinwazyjny, opłacalny biomarker, który może potencjalnie informować pacjentów o ich stanie zdrowia" – powiedział współautor badania, dr Hugo Aerts, dyrektor programu AIM w Mass General Brigham.

"Mamy nadzieję, że dzięki dalszym badaniom dowiemy się, jak FaceAge może dostarczać informacji prognostycznych pacjentom z innymi chorobami przewlekłymi i osobom zdrowym".

Pacjenci po radioterapii

W innym niedawnym badaniu opublikowanym w czasopiśmie JNCI: Journal of the National Cancer Institute, FaceAge testowano na ponad 24 500 pacjentach onkologicznych w wieku powyżej 60 lat, którzy otrzymali radioterapię. U 65 proc. pacjentów wiek według FaceAge był starszy niż wiek chronologiczny. 

Osoby, których szacunkowy wiek FaceAge był o 10 lub więcej lat starszy niż ich wiek chronologiczny, miały znacznie gorsze wyniki przeżycia, podczas gdy osoby, których szacunkowy wiek wynosił pięć lub mniej lat, miały lepsze wyniki.

Trwające i przyszłe badania, w tym - prospektywne, będą nadal analizować wyniki FaceAge u pacjentów z różnymi nowotworami i innymi chorobami. Zespół badawczy uruchomił również zatwierdzony przez komisję bioetyczną portal internetowy, który umożliwia ogółowi społeczeństwa przesyłanie własnych zdjęć twarzy w celu oceny FaceAge i udziału w badaniach nad rozwojem tej technologii.

