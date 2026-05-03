Wielomilionowe straty wywołał pożar hali we wsi Rybno w powiecie działdowskim (woj. warmińsko-mazurskie). W obiekcie produkowano pellet.
Pożar wybuchł w sobotę po godz. 23. Z ogniem walczyło ponad 60 strażaków z powiatów działdowskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego.
Hala, w której doszło do pożaru, stała w otoczeniu innych budynków. Strażakom udało się nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie obiekty.
Strażacy walczyli z ogniem przez całą noc - pożar został ugaszony po godz. 6 rano. Spaliły się maszyny do produkcji pelletu, sam pellet i trociny.
Straty po pożarze oszacowano na 7 mln zł. Przyczyny wybuchu ognia będzie ustalać policja.