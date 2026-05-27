​Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii, Donald Tusk i Keir Starmer, podpisali w środę w zachodnim Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Traktat dotyczy m.in. współpracy militarnej, w tym wspólnych ćwiczeń wojskowych, a także kooperacji przemysłów zbrojeniowych.

Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali umowę o wzajemnym partnerstwie

Czego dotyczy umowa podpisana przez Polskę i Wielką Brytanię?

Jak informowała wcześniej kancelaria premiera, lista projektów wdrażających traktat z Wielką Brytanią obejmie m.in. współpracę w zwalczaniu zagrożeń hybrydowych, dezinformacji i nielegalnej migracji. Uwzględnia także rozwój obronności, współpracy przemysłów zbrojeniowych, cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa infrastruktury morskiej, energii i zdrowia.

Ten traktat wyznacza ramy dla współpracy militarnej, w przemyśle zbrojeniowym i w kwestiach cyberbezpieczeństwa - zapowiedział Tusk przed wylotem do Wielkiej Brytanii.

Dodał, że Polska będzie współpracowała z Londynem nad najnowocześniejszymi technologiami dotyczącymi dronów obrony powietrznej i cyberbezpieczeństwa.

"Zagrożeniem Rosja, nie NATO"

Szef polskiego rządu podkreślił, że w jednym z początkowych zdań polsko-brytyjskiego traktatu obie strony podkreślają, iż "są świadome, że zagrożeniem strategicznym, także długoterminowym dla Polski, Wielkiej Brytanii, dla NATO, jest Rosja". "Niech żyje polsko-brytyjski sojusz! Traktat z Northolt podpisany" - skomentował, publikując wspólne zdjęcie z Keirem Starmerem szef polskiego rządu.

Według komunikatu Downing Street, traktat zakłada m.in. wspólną produkcję pocisków obrony powietrznej średniego zasięgu nowej generacji, "zakrojone na szeroką skalę" ćwiczenia polskich i brytyjskich wojsk, wzmacnianie systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz projektowanie zaawansowanej amunicji do obrony powietrznej. Porozumienie jest też elementem pogłębiania współpracy Londynu z Unią Europejską.

Starmer, cytowany w komunikacie Downing Street, ocenił, że traktat będzie "największym od pokolenia krokiem naprzód we wzajemnych relacjach w zakresie obrony i bezpieczeństwa". Podobny traktat - o wzmocnionej współpracy i przyjaźni Polska podpisała rok temu z Francją w Nancy.