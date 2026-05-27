"Pozwolenie na budowę lotniska Port Polska powinno zostać wydane w ciągu najbliższych tygodni" - poinformował Filip Czernicki, prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego. Port ma zostać oddany do użytku w 2032 roku.

Prezes zarządu CPK Filip Czernicki. / Rafał Guz / PAP

Prezes CPK potwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć inwestycję pod nazwą Port Polska.

W najbliższych tygodniach spodziewamy się pozwolenia na budowę. Pozwolenia na prace przygotowawcze już mamy, a zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć inwestycję. (...) Pierwszy etap inwestycji za chwilę się rozpocznie - powiedział prezes CPK podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury.

Planowana data otwarcia nowego portu, czyli 2032 rok, jest aktualna - zapewnił Filip Czernicki.

Decyzja jest ostateczna

Spółka Centralny Port Komunikacyjny wniosek o pozwolenie na budowę lotniska złożyła w grudniu ub.r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Jednocześnie spółka zawnioskowała też o zgodę na budowę m.in. dworca kolejowego i autobusowego wraz z fundamentami.

W ubiegłym tygodniu CPK poinformowała, że Minister Finansów i Gospodarki rozpatrzył wszystkie odwołania od decyzji lokalizacyjnej dla lotniska w Baranowie, co oznacza, że decyzja ta jest ostateczna. Decyzja lokalizacyjna dla lotniska Port Polska została wydana przez wojewodę mazowieckiego 8 stycznia 2025 r. Obszar objęty decyzją dla lotniska i części węzła kolejowego to 2 tys. 585 ha.

Centralne lotnisko

Realizowany przez spółkę CPK program inwestycyjny Port Polska zakłada powstanie centralnego lotniska zlokalizowanego pomiędzy Warszawą i Łodzią. Według przyjętego harmonogramu budowa Lotniska CPK na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku.