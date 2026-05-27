47-letnia kobieta straciła panowanie nad samochodem i wjechała w grupę dzieci jadących na rowerach do szkoły. Do wypadku doszło przed godz. 8 rano w Dinslaken w Nadrenii Północnej-Westfalii. Po południu przyszły tragiczne informacje: dwoje dzieci zmarło.

Kobieta wjechała w trzyosobową grupę uczniów na rowerach.

Około godz. 7:45 mieszkanka Dinslaken jechała swoim Volkswagenem ulicą Hagenstrasse. Nagle zjechała z drogi w lewo - na razie nie wyjaśniono, z jakiego powodu.

47-letnia kobieta wjechała w trzyosobową grupę uczniów na rowerach. Następnie zderzyła się z trzema zaparkowanymi samochodami - podała prokuratura w komunikacie.

12-latkowie z Duisburga jechali do szkoły. Dwóch chłopców po wypadku - w stanie krytycznym - przewieziono do szpitala.

Niestety, ich życia nie udało się uratować - poinformował po południu "Bild".

Trzecie z dzieci jest lekko ranne.

Kobieta kierująca VW - jak podaje "Bild" - również trafiła do szpitala. Nie udało się jej do tej pory przesłuchać.

Policjanci z zespołu dochodzeniowo-śledczego w Essen prowadzą śledztwo w sprawie wypadku i jego przyczyn.