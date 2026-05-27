30-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego w województwie warmińsko-mazurskim został skazany na osiem miesięcy więzienia za szarżowanie skuterem wodnym po jeziorze Roś, jazdę pod wpływem alkoholu oraz znieważenie i grożenie śmiercią interweniującym policjantom. Sąd orzekł także przepadek skutera wartego blisko 35 tys. zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów wodnych.

O wyroku Sądu Rejonowego w Piszu poinformowała Komenda Powiatowa Policji w tym mieście. 30-latka uznano za winnego kierowania skuterem wodnym po pijanemu (prawie 2 promile), niezatrzymania się do kontroli przez patrol wodny i znieważenia trzech interweniujących w jego sprawie funkcjonariuszy. Do tej sytuacji doszło w lipcu 2025 roku.

Oprócz kary bezwzględnego więzienia sąd orzekł wobec 30-latka przepadek 34,9 tys. zł stanowiący równowartość skutera wodnego, który po pijanemu prowadził. Dodatkowo mężczyzna dostał trzyletni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu wodnym i nakaz zapłaty 6 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Każdemu z trzech znieważonych policjantów mężczyzna ma zapłacić po 500 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Grzywna dla pasażera

