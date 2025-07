Izrael i Syria ogłosiły zawieszenie broni przy kluczowym udziale Stanów Zjednoczonych oraz wsparciu Turcji, Jordanii i innych państw regionu. Informację tę przekazał ambasador USA w Turcji Tom Barrack, który pełni także funkcję specjalnego wysłannika ds. Syrii.

Jest zawieszenie broni między Izraelem a Syrią / EPA/AHMAD FALLAHA / PAP/EPA

"Premier Izraela Benjamin Netanjahu i prezydent Syrii Ahmed Al-Sharaa, przy wsparciu sekretarza stanu USA Marco Rubio, zgodzili się na zawieszenie broni, które poparły Turcja, Jordania oraz sąsiednie kraje" - napisał w piątek na portalu X ambasador Tom Barrack.

W swoim oświadczeniu amerykański dyplomata zwrócił się również do przedstawicieli różnych grup etnicznych i religijnych zamieszkujących Syrię. Wezwał druzów, Beduinów oraz sunnitów do złożenia broni i wspólnego budowania przyszłości kraju. "Nowa, zjednoczona tożsamość syryjska" - to hasło, które ma stać się fundamentem odbudowy państwa po latach wyniszczającej wojny domowej.