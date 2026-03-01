Wojna na Bliskim Wschodzie

W sobotę Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły zmasowane ataki powietrzne na cele wojskowe i infrastrukturalne w Iranie, w tym na wyrzutnie rakiet i elementy obrony powietrznej. Iran odpowiedział atakami rakietowymi i dronami na cele w Izraelu oraz krajach Zatoki Perskiej (m.in. Bahrajn, Katar, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman).

Wiele krajów Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. Uszkodzone zostały lotniska w Dubaju, Abu Zabi i Kuwejcie. Tysiące lotów zostało odwołanych lub przekierowanych.

W wyniku izraelsko-amerykańskich nalotów na Teheran zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei . W kraju ogłoszono 40-dniową żałobę narodową. Trwa proces przekazania władzy - do czasu wyboru nowego przywódcy rządzić będzie tymczasowa rada.

Po śmierci Alego Chameneiego w Iranie i krajach regionu wybuchły masowe protesty - część społeczeństwa demonstruje radość, inni oddają hołd zmarłemu przywódcy. Dochodzi do starć z policją, są ofiary śmiertelne i ranni, m.in. podczas szturmu na amerykański konsulat w pakistańskim Karaczi.