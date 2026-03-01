Izraelskie siły powietrzne przypuściły kolejną falę ataków na cele w Teheranie, w tym w "samym sercu" miasta. Zagraniczne media informują o "głośnych wybuchach" w irańskiej stolicy.
- Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Trwa wymiana ciosów między Izraelem, wspieranym przez Stany Zjednoczone, a Iranem. Po tym, jak w niedzielny poranek siły irańskie przypuściły kolejny atak na amerykańskie bazy wojskowe w krajach Zatoki Perskiej i terytorium Izraela, uderzenia na Teheran przeprowadził Tel Awiw.
W komunikacie Sił Powietrznych Izraela, opublikowanym w niedzielne przedpołudnie, czytamy, że przeprowadzono szeroko zakrojoną serię ataków powietrznych na "cele irańskiego reżimu terrorystycznego w sercu Teheranu".