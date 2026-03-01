Izraelskie siły powietrzne przypuściły kolejną falę ataków na cele w Teheranie, w tym w "samym sercu" miasta. Zagraniczne media informują o "głośnych wybuchach" w irańskiej stolicy.

Trwa wymiana ciosów między Izraelem, wspieranym przez Stany Zjednoczone, a Iranem. Po tym, jak w niedzielny poranek siły irańskie przypuściły kolejny atak na amerykańskie bazy wojskowe w krajach Zatoki Perskiej i terytorium Izraela, uderzenia na Teheran przeprowadził Tel Awiw.

W komunikacie Sił Powietrznych Izraela, opublikowanym w niedzielne przedpołudnie, czytamy, że przeprowadzono szeroko zakrojoną serię ataków powietrznych na "cele irańskiego reżimu terrorystycznego w sercu Teheranu".

Izraelskie lotnictwo wskazało, że w ciągu ostatnich 24 godzin przeprowadzono uderzenia na dużą skalę, by "osiągnąć przewagę w powietrzu i otworzyć drogę do Teheranu".

Według agencji AFP, w stolicy Iranu rozległy się głośne eksplozje. Z kolei agencja AP przekazała, że jedna z detonacji miała miejsce w dzielnicy, gdzie znajdują się komenda główna policji oraz siedziba irańskiej telewizji państwowej.

Dodajmy jeszcze, że w wyniku ostatniej "salwy" irańskich pocisków balistycznych na Izrael, do której doszło w niedzielny poranek, nie odnotowano ani szkód w dzielnicach mieszkalnych, ani rannych czy zabitych.

Wojna na Bliskim Wschodzie

W sobotę Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły zmasowane ataki powietrzne na cele wojskowe i infrastrukturalne w Iranie, w tym na wyrzutnie rakiet i elementy obrony powietrznej. Iran odpowiedział atakami rakietowymi i dronami na cele w Izraelu oraz krajach Zatoki Perskiej (m.in. Bahrajn, Katar, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman).

Wiele krajów Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. Uszkodzone zostały lotniska w Dubaju, Abu Zabi i Kuwejcie. Tysiące lotów zostało odwołanych lub przekierowanych.

W wyniku izraelsko-amerykańskich nalotów na Teheran zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei. W kraju ogłoszono 40-dniową żałobę narodową. Trwa proces przekazania władzy - do czasu wyboru nowego przywódcy rządzić będzie tymczasowa rada.

Po śmierci Alego Chameneiego w Iranie i krajach regionu wybuchły masowe protesty - część społeczeństwa demonstruje radość, inni oddają hołd zmarłemu przywódcy. Dochodzi do starć z policją, są ofiary śmiertelne i ranni, m.in. podczas szturmu na amerykański konsulat w pakistańskim Karaczi.

Najnowsze doniesienia z Bliskiego Wschodu zbieramy w naszej relacji tekstowej na żywo. Bądź na bieżąco!

