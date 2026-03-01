Władimir Putin skomentował śmierć najwyższego przywódcy duchownego Iranu Alego Chameneia. Prezydent Rosji określił ją jako "cyniczne morderstwo".

Władimir Putin skomentował śmierć najwyższego przywódcy duchowego Iranu - Alego Chameneia (Zdjęcie ilustracyjne) / IMAGO/Sergey Bobylev/Imago Stock and People / East News

Wypowiedź rosyjskiego przywódcy przytacza państwowa agencja informacyjna TASS.

Śmierć Chameneiego jest cynicznym morderstwem, naruszającym wszelkie standardy moralności ludzkiej i prawa międzynarodowego - stwierdził Władimir Putin.

Dodatkowo lider Kremla złożył kondolencje irańskiemu prezydentowi Masudowi Pezeszkianowi.

Pezeszkian, obok dwóch innych osób, będzie w najbliższym czasie rządził Iranem.

Wcześniejszy komentarz strony rosyjskiej dotyczący wydarzeń w Iranie wystosował były prezydent Dmitrij Miedwiediew.

Skrytykował on prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa za atak na Iran, pisząc, że "rozjemca (użył angielskiego słowa "peacemaker" - przyp. red.) po raz kolejny pokazał swoją twarz".

Wszystkie negocjacje z Iranem to operacja pod przykrywką. Nikt w to nie wątpił. Nikt tak naprawdę nie chciał niczego negocjować - powiedział, cytowany przez Reutersa. Odniósł się w ten sposób do trwających od kilku tygodni rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Pytanie brzmi, kto ma więcej cierpliwości, by czekać na niechlubny koniec wroga. Stany Zjednoczone mają zaledwie 249 lat. Imperium Perskie zostało założone ponad 2500 lat temu. Zobaczymy za 100 lat - dodał.

Współpraca Rosji i Iranu

W ostatnich latach współpraca między Rosją a Iranem wyraźnie się zacieśniła, obejmując sferę wojskową, energetyczną i finansową. Szczególnie po 2022 r. Moskwa i Teheran rozwinęły kooperację w zakresie dostaw uzbrojenia (m.in. dronów), transferu technologii oraz wspólnych projektów infrastrukturalnych, starając się ograniczyć skutki zachodnich sankcji .

Istotną rolę odegrały także kontakty polityczne na najwyższym szczeblu, w tym spotkania z udziałem Władimir Putin, które podkreślały strategiczny charakter relacji.

Oba państwa wzmacniają również współdziałanie na forach międzynarodowych, takich jak BRICS, akcentując dążenie do budowy bardziej wielobiegunowego ładu światowego.