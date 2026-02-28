W sobotnie popołudnie w dzielnicy Palm Jumeirah w Dubaju doszło do eksplozji w pięciogwiazdkowym hotelu Fairmont The Palm. Władze potwierdziły, że cztery osoby zostały ranne. Do incydentu doszło w wyniku ataku rakietowego, który objął także inne części Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl
W sobotę po południu mieszkańcy i turyści w Dubaju byli świadkami dramatycznych scen. W dzielnicy Palm Jumeirah, znanej z luksusowych hoteli i apartamentów, doszło do potężnej eksplozji. Kłęby dymu i ognia pojawiły się w okolicy hotelu Fairmont The Palm, a w sąsiednich dzielnicach słychać było głośne huki.
Władze Dubaju poinformowały, że "doszło do wypadku w budynku w rejonie Palm Jumeirah", jednak nie sprecyzowały, gdzie dokładnie miał miejsce wybuch. Na nagraniach wideo, które trafiły do mediów, widać ogień w pobliżu galerii handlowej Nakheel Mall. Zweryfikowane przez BBC materiały pokazują moment uderzenia pocisku w rejonie wejścia do hotelu Fairmont oraz reakcję przerażonych świadków.