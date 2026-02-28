Atak rakietowy na Zjednoczone Emiraty Arabskie

Według informacji przekazanych przez emirackie ministerstwo obrony Zjednoczone Emiraty Arabskie zostały w sobotę zaatakowane przez dwie fale irańskich rakiet balistycznych. Systemy obrony powietrznej zdołały zestrzelić pociski, jednak odłamki spadły na dzielnicę mieszkaniową w Abu Zabi, stolicy kraju. W wyniku tego incydentu zginął obywatel Pakistanu, a w okolicy odnotowano znaczne szkody materialne.

W Dubaju, z popularnych wśród turystów dzielnic takich jak Dubai Marina czy JBR, na wieczornym niebie można było obserwować momenty przechwytywania pocisków przez systemy obrony powietrznej.

Palm Jumeirah to jedna z najbardziej rozpoznawalnych inwestycji Dubaju - sztucznie usypana wyspa w kształcie palmy, będąca zarówno dzielnicą mieszkaniową, jak i miejscem licznych hoteli. Jest popularna wśród turystów z całego świata. Sobotni incydent wywołał niepokój wśród mieszkańców i gości, a władze zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.

Na razie nie podano szczegółowych informacji dotyczących stanu zdrowia rannych ani skali zniszczeń w hotelu Fairmont The Palm. Służby prowadzą dochodzenie w sprawie okoliczności zdarzenia.