W sobotnie popołudnie w dzielnicy Palm Jumeirah w Dubaju doszło do eksplozji w pięciogwiazdkowym hotelu Fairmont The Palm. Władze potwierdziły, że cztery osoby zostały ranne. Do incydentu doszło w wyniku ataku rakietowego, który objął także inne części Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W sobotę po południu mieszkańcy i turyści w Dubaju byli świadkami dramatycznych scen. W dzielnicy Palm Jumeirah, znanej z luksusowych hoteli i apartamentów, doszło do potężnej eksplozji. Kłęby dymu i ognia pojawiły się w okolicy hotelu Fairmont The Palm, a w sąsiednich dzielnicach słychać było głośne huki.

Władze Dubaju poinformowały, że "doszło do wypadku w budynku w rejonie Palm Jumeirah", jednak nie sprecyzowały, gdzie dokładnie miał miejsce wybuch. Na nagraniach wideo, które trafiły do mediów, widać ogień w pobliżu galerii handlowej Nakheel Mall. Zweryfikowane przez BBC materiały pokazują moment uderzenia pocisku w rejonie wejścia do hotelu Fairmont oraz reakcję przerażonych świadków.

Atak rakietowy na Zjednoczone Emiraty Arabskie

Według informacji przekazanych przez emirackie ministerstwo obrony Zjednoczone Emiraty Arabskie zostały w sobotę zaatakowane przez dwie fale irańskich rakiet balistycznych. Systemy obrony powietrznej zdołały zestrzelić pociski, jednak odłamki spadły na dzielnicę mieszkaniową w Abu Zabi, stolicy kraju. W wyniku tego incydentu zginął obywatel Pakistanu, a w okolicy odnotowano znaczne szkody materialne.

W Dubaju, z popularnych wśród turystów dzielnic takich jak Dubai Marina czy JBR, na wieczornym niebie można było obserwować momenty przechwytywania pocisków przez systemy obrony powietrznej.

Palm Jumeirah to jedna z najbardziej rozpoznawalnych inwestycji Dubaju - sztucznie usypana wyspa w kształcie palmy, będąca zarówno dzielnicą mieszkaniową, jak i miejscem licznych hoteli. Jest popularna wśród turystów z całego świata. Sobotni incydent wywołał niepokój wśród mieszkańców i gości, a władze zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.

Na razie nie podano szczegółowych informacji dotyczących stanu zdrowia rannych ani skali zniszczeń w hotelu Fairmont The Palm. Służby prowadzą dochodzenie w sprawie okoliczności zdarzenia.